В Воронеже приведут в порядок тротуары на 30 главных улицах

Глава Воронежа Вадим Кстенин выделил на ремонт и строительства тротуаров на этот год около 113,3 миллиона рублей. Управы районов уже начали проводить конкурс по отбору подрядчиков. Стоит отметить, что сумма для города для таких работ весьма внушительная. Для сравнения, на развитие и восстановление пешеходной инфраструктуры в 2018-м потратили 20 миллионов рублей, в 2019-м – почти 60.

По сообщению мэрии, тротуары не только приведут в порядок, но и сделают их удобными для передвижения маломобильных категорий граждан. В частности, 30 главных улиц обследовали эксперты «Доступной среды». Они указали все препятствия для колясочников: отсутствующие или неверно организованные пандусы, узкие места, дефекты покрытия и т.п.

Вадим Кстенин подчеркнул, что все работы на тротуарной части должны быть спланированы совместно с экспертами «Доступной серды», вестись под их надзором, а приемка объектов и оплата возможны только после того, как у экспертов не останется никаких замечаний.

- В адаптации улицы не будет никакого смысла, если после этого на ней останется хоть одно препятствие. Это сделает ее всю недоступной для маломобильных горожан, – отметил глава города.

Всего приведут в порядок более ста тротуаров.

– Мы должны приложить максимум усилий, чтобы завершить адаптацию 30 воронежских улиц за два года. При этом построят тротуары там, где их никогда не было, и отремонтируют наиболее изношенные дорожки. Объем финансирования мы снижать не будем, пока весь город не станет удобным для пешеходов, – заявил мэр.

КАКИЕ РАБОТЫ ОЖИДАЮТСЯ?

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН

– Ремонт тротуара по ул. Куйбышева (от ул. Панфилова до ул. Калининградской, в районе СОШ №36), чётная сторона;

– ремонт тротуара от дома №153 до дома №159 по Ленинскому проспекту;

– ремонт тротуара от дома №172 до дома №174 по Ленинскому проспекту;

– строительство тротуара по ул. Белорусской (от дома №31 до дома №35);

–строительство тротуара по ул. Богдана Хмельницкого (от дома №48 в направлении дома №30а по ул. Артамонова);

– строительство тротуара по ул. Богдана Хмельницкого (вдоль дома № 50б до дома №38а по ул. Артамонова);

– строительство тротуара по ул. Заповедной;

– строительство тротуара по ул. Калиниградская, 110 («Воронежский областной реабилитационный центр для инвалидов молодого возраста»).

КОМИНТЕРНОВСКИЙ РАЙОН

– Ремонт тротуара по ул. 9 Января, 292;

– ремонт тротуара по ул. 45-й Стрелковой дивизии (от ул. Новгородской до дома №232 по ул. 45-й Стрелковой дивизии);

– ремонт тротуара по ул. Беговой (от дома №166 до дома №158);

– ремонт тротуара по ул. Владимира Невского, 40, 42 (в районе СОШ №95);

– ремонт тротуара на ул. Маршала Жукова;

– ремонт тротуара по ул. Машиностроителей (от ул. Землянской до ул. Красных Зорь);

– ремонт тротуара по Московскому проспекту (от ул. Лидии Рябцевой до ул. Хользунова и от ул. Хользунова до ул. Генерала Лизюкова);

– ремонт тротуара по бульвару Победы, 33;

– ремонт тротуара по Рабочему проспекту (от Московского проспекта до ул. Карпинского и вдоль дома №54 по ул. Карпинского);

– строительство тротуара по ул. 45-й Стрелковой дивизии (от ул. Сочинской до ул. Транспортной);

– строительство тротуара на бульваре Победы (кольцо);

– строительство тротуара по ул. 60-й Армии (от бульвара Победы до ул. В. Невского, четная сторона) с подходами к пешеходному переходу;

– строительство тротуара по ул. Хользунова (от Московского проспекта до ул. Маршала Жукова).

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ РАЙОН

– Ремонт тротуара к дому №27а по ул. Полины Осипенко (ДШИ №8 им. А.А. Бабаджаняна);

– ремонт тротуара вдоль лицея №2 (Ленинский проспект, 47);

– ремонт тротуара вдоль детсада №44 (ул. Героев Стратосферы, 2б);

– ремонт тротуара от дома №7 по ул. Туполева до ул. Туполева;

– строительство тротуара по ул. Волго-Донской (от дома №22 до дома №28, за СОШ №79);

– строительство тротуара и подхода к пешеходному переходу вблизи СОШ №79 (ул. Волго-Донская, 26);

– строительство тротуара к СОШ №69 (ул. Туполева, 40);

– строительство тротуара от дома №9б по переулку Ольховый до остановки общественного транспорта «ул. Нижняя»;

– строительство тротуара по ул. Путилина (от ул. Новосибирской до ул. Небольсина, чётная сторона) с подходами к пешеходному переходу;

– строительство тротуара по ул. Ростовской (со стороны домов №№68 и 74);

– строительство тротуара по ул. Майской, микрорайон Никольское (от ул. Новоусманской до дома №33 по ул. Майской);

– строительство тротуара по ул. 206-й Стрелковой дивизии, микрорайон Масловка (от переулка Звёздный до дома №53 по ул. 206-й Стрелковой дивизии).

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

– Ремонт тротуара от ул. Кирова, 3 до площади Ленина, 4;

– ремонт тротуара по ул. Свободы (от ул. 9 Января до ул. Революции 1905 года);

– ремонт тротуара по ул. Матросова от дома №4 до дома №6 с устройством остановочной площадки;

– ремонт тротуара на ул. 121-й Стрелковой дивизии (от дома №50 до дома №56);

– ремонт тротуара на ул. Моисеева (от дома №2 до дома №10);

– ремонт тротуара на ул. Моисеева (нечётная сторона);

– ремонт тротуара на ул. Станкевича;

– ремонт тротуара на ул. 20-летия Октября (ост.«Чижовский плацдарм»);

– обустройство подходов к пешеходному переходу на ул. Кольцовской (в районе дома №45);

– обустройство подходов к пешеходному переходу на ул. Куцыгина напротив дома № 35/1 (детский сад №3).

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

– Ремонт тротуара на ул. Молодогвардейцев (у лицея №5);

– ремонт тротуара по ул. Южно-Моравской, 30, 32, 34, 36 и Путиловской, 13, 13а, 17 вдоль детского сада №129;

– ремонт и строительство тротуара на ул. Бородина (от ул. 9 Января к детскому саду №97);

– строительство тротуара на ул. Генерала Перхоровича (от дома №9 к дому №74 по ул. Южно-Моравской);

– строительство тротуара на ул. Междуреченской, микрорайон Шилово (в районе дома №1);

– строительство тротуара на ул. Мусихина (от остановки к пешеходному переходу);

– строительство тротуара на проспекте Патриотов (от дома №40 вдоль домов №№32, 34, 36 к лицею №5);

– строительство тротуара на ул. Писателя Маршака, 2 (досуговый центр для граждан с ограниченными возможностями);

– строительство тротуара на ул. Тепличной (в районе домов №№10 и 14);

– строительство тротуара на ул. Чеботарёва;

– строительство подхода к пешеходному переходу на ул. Чуйской (в районе дома №7);

– строительство подходов к пешеходному переходу по ул. Якира и Путиловской, 15а;

– строительство подходов от остановки к пешеходному переходу на ул. Арбатской.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

– Ремонт тротуара на ул. Феоктистова (на стороне парка «Орлёнок»);

– ремонт тротуара на ул. Студенческой (на стороне парка «Орлёнок» и напротив);

– ремонт тротуара на ул. Чайковского (на стороне парка «Орлёнок» и напротив);

– ремонт тротуара на ул. Тимирязева (от дома №10 до дома №12, ВГЛТА);

– ремонт тротуара на ул. Ломоносова (от дома 87 до дома №112, ВГЛТА);

– строительство тротуара на ул. Берёзовая Роща (от дома №24 до дома №62б);

– строительство тротуара на ул. Мало-Терновой (подход к МБОУ СОШ №16).

О планируемых работах можно узнать на сайте администрации Воронежа по ссылке http://www.voronezh-city.ru/communications/msgs/detail/33419.