Коронавирус не должен стать поводом для увольнений в Воронежской области

В Воронежской области не допустят увольнений под предлогом ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом 24 марта заявил губернатор Александр Гусев на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения новой инфекции на территории региона. В режиме видео-конференц-связи в заседании приняли участие все главы местных районов и городов.

– Не должно в Воронежской области так получиться, чтобы людей сокращали и выбрасывали на улицу, – сказал глава региона. При этом он подчеркнул, что необходим подробный план выхода из ситуации с минимальными потерями. Объявленные меры противодействия коронавирусу должны быть восприняты воронежцами с пониманием.

Медучреждения максимально готовы

Губернатор поставил задачу автобазам правительства и районов по первому требованию предоставлять машины медучреждениям для выезда к пациентам на дом, если руководители медорганизаций будут ощущать нехватку автотранспорта.

– Наша задача подготовить лечебные учреждения области к возможному росту числа заболевших из-за коронавируса. Уверен, что благодаря нашим оперативным мерам удастся сдержать массовое распространение болезни. Но медучреждения региона должны быть максимально готовы к работе в условиях коронавируса, – подчеркнул Александр Гусев.

Руководитель департамента здравоохранения области Александр Щукин сообщил, что в регионе действует комплекс эффективных медицинских мер. Воронежцы, прибывающие из неблагополучных по эпидемическим показателям стран, изолированы в боксы и находятся под наблюдением.

В то же время Роспотребнадзор настоятельно рекомендует людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, соблюдать домашний режим, реже ходить в магазины и не посещать торговые центры или кафе.

Все школы региона с 31 марта по 12 апреля переходят на дистанционные занятия. Как сообщил руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Олег Мосолов, контролировать «уроки» будет специально созданный ситуационный центр. Сейчас педагоги проходят онлайн-обучение по системе дистанционного преподавания.

Задачи на 2020 год не снимаются

Ежедневно в Воронежской области проводится мониторинг цен: с 23 марта список контролируемых товаров увеличен до 52 видов. Сегодня нет дефицита, более того, на складах увеличены запасы бакалейных продуктов. Товаров первой необходимости хватит на пять недель бесперебойной работы всех торговых сетей. Об этом доложил руководитель департамента предпринимательства и торговли области Сергей Корчевников.

Замруководителя департамента промышленности и транспорта Геннадий Боев сообщил, что все вокзалы и автостанции ежедневно обеззараживают. Каждый день более 2,7 тысячи автобусов и троллейбусов дезинфецируют. В конце смены в салонах специальными средствами обрабатывают все поверхности, включая ручки дверей, поручни, подлокотники.

– Между тем, ни на час, ни на рубль, ни на шаг власти не должны сделать меньше, чем запланировали в этом году, – призвал Александр Гусев. – Никто не снимал с нас ответственности за выполнение тех задач, которые мы наметили на 2020 год. Это касается и исполнения мероприятий в рамках национальных проектов, прежде всего, это касается задач, которые в текущей работе перед нами стоят. Возникшая сложность не должна стать отговоркой. Я ее принимать не буду. В полной мере ответственность за неисполнение будет оставаться за руководителями.