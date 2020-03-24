2020-03-24T13:25:03+03:00
Экономика

ВТБ Регистратор запустил услугу регистрации акционерных обществ и выпусков ценных бумаг

ВТБ Регистратор предлагает вновь создаваемым акционерным обществам новую комплексную услугу, которая включает в себя подготовку комплекта учредительных документов юридического лица и регистрацию выпуска акций
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Также в рамках данной услуги ВТБ Регистратор выступает заявителем при государственной регистрации юридического лица в Федеральной налоговой службе России.

Константин Петров, генеральный директор АО ВТБ Регистратор, отметил: «Весь процесс регистрации нового акционерного общества теперь будет осуществляться за несколько дней. Учредителям не нужно обращаться в государственные органы, оплачивать государственные пошлины при регистрации выпуска ценных бумаг и посещать нотариуса - все действия осуществляет ВТБ Регистратор, обеспечивая электронное взаимодействие всех участников процесса в максимально сжатые сроки. По новым правилам за два месяца мы уже осуществили регистрацию более 10 выпусков акций при учреждении акционерных обществ и надеемся, что клиенты успели оценить все преимущества работы с ВТБ Регистратором». Банк ВТБ (ПАО).

ИСТОЧНИК KP.RU

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ВТБ Регистратор запустил услугу регистрации акционерных обществ и выпусков ценных бумаг
ВТБ Регистратор предлагает вновь создаваемым акционерным обществам новую комплексную услугу, которая включает в себя подготовку комплекта учредительных документов юридического лица и регистрацию выпуска акций
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