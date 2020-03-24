2020-03-24T13:18:16+03:00
Экономика

Группа ВТБ предоставила Узпромстройбанку кредит под покрытие Экспортно-кредитного агентства Австрии

VTB Bank (Europe) SE выступил в качестве организатора, кредитора и агента в рамках сделки по кредитованию акционерного коммерческого банка «Узбекский промышленно-строительный банк» (Узпромстройбанк) объемом 15,6 млн евро
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Финансирование обеспечено гарантией экспортно-кредитного агентства (ЭКА) Oesterreichische Kontrollbank AG (OeKB), действующего от имени Австрийской Республики. Данное «зонтичное» финансирование направлено на увеличение объемов австрийского экспорта в регион и поддержку торговли между Австрией и Узбекистаном - одной из наиболее динамично развивающихся стран СНГ.

Сделка была реализована в инновационной для локального рынка структуре и стала первой в своем роде с поддержкой OeKB. Комплексное решение, предоставленное клиенту в рамках его инициативы по диверсификации кредитного портфеля, обеспечивает более гибкий подход и доступ к льготным ставкам финансирования за счет инструментов ЭКА. Финансовая поддержка, в том числе, будет направлена на цели оплаты по торговым контрактам, которые в силу своего небольшого объема, не могут быть профинансированы по классической схеме кредитования под гарантию или страховое покрытие ЭКА. Главная цель данного решения – открытие новых возможностей для компаний малого и среднего бизнеса в этом активно развивающемся регионе.

Артур Илияв, председатель правления VTB Bank (Europe) SE, отметил: «VTB Bank (Europe) SE – один из ключевых партнеров Узпромстройбанка по торговому финансированию, и мы гордимся реализацией данной сделки, которая стала пилотной на узбекском рынке. Мы постоянно работаем над созданием индивидуальных финансовых решений в тесном и продуктивном сотрудничестве с OeKB и другими ЭКА и нацелены на расширение деятельности в новых регионах».

Реализованное финансовое решение стало результатом успешного взаимодействия ЭКА, банка и узбекских компаний в рамках конференции экспортно-кредитных агентств Австрии (OeKB), Германии (Euler Hermes) и Швейцарии (SERV), которая состоялась в декабре 2019 года в Ташкенте. Банк ВТБ (ПАО).

ИСТОЧНИК KP.RU

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Группа ВТБ предоставила Узпромстройбанку кредит под покрытие Экспортно-кредитного агентства Австрии
VTB Bank (Europe) SE выступил в качестве организатора, кредитора и агента в рамках сделки по кредитованию акционерного коммерческого банка «Узбекский промышленно-строительный банк» (Узпромстройбанк) объемом 15,6 млн евро
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