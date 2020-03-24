2020-03-24T11:00:32+03:00
Общество

Директора воронежской соцзащиты уволили после скандала с детскими путевками

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «мошенничество при получении выплат»
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Вместо нуждающихся сотрудники соцзащиты отправили в Ялту своих чад.Вместо нуждающихся сотрудники соцзащиты отправили в Ялту своих чад.Фото: из архива «КП»
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Директора управления соцзащиты Воробьевского района уволили после скандала с детскими путевками. Напомним, там местные чиновники отправили на санаторно-курортное лечение в Ялту своих детей, а не ребят, которым полагался отдых.

- В муниципалитет выехала наша комиссия с проверкой. Если вина остальных причастных вскроется, они тоже будут уволены, - заявил губернатор области Александр Гусев.

Махинации с отдыхом на море вскрылись во время недавней прокурорской проверки. Оказалось, что из девяти путевок в санаторий Ялты, выделенных в 2019 году на Воробьевский район, четыре вне очереди получили дети работников управления соцзащиты.

Как пояснили в воробьевской прокуратуре, трое ребят действительно имели право на отдых. Но для этого им нужно было дождаться очереди. Однако чиновники решили просто поднять своих детей в списках. Согласно документам, нуждающиеся написали отказы от путевок, хотя в реальности этого не делали и об их наличии даже не подозревали. Ребята, чьи родители подавали заявление еще в 2015-2016 годах, просто остались без санатория.

Причин для отправки в Ялту еще одного ребенка и вовсе не было. Семью сотрудника соцзащиты без оснований признали малоимущей, из-за чего его дочь смогла получать ежемесячное пособие и поехать на отдых.

Прокуратура потребовала от директора соцзащиты привлечь виновных к ответственности. Материалы, касающиеся необоснованного признания семьи малоимущей, направили в полицию. Возбуждено уголовное дело по ч 1. ст. 159.2 УК РФ «мошенничество при получении выплат». Следователи также заинтересовались этой историей и начали проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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