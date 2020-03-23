Самоизолировавшиеся жители получат от воронежских властей финансовую поддержку

В понедельник, 23 марта, губернатор Александр Гусев провел еженедельное оперативное совещание, на котором обсудил со своими заместителями такие вопросы, как помощь самоизолировавшимся, прием граждан в условиях частичной изоляции и уборка дорог от мусора.

О механизмах временной финансовой поддержки самоизолировавшихся от коронавируса граждан сообщил заместитель губернатора области Сергей Трухачев. По его словам, определенные меры сейчас прорабатывают региональные департаменты финансов и социальной защиты. В частности, разработаны дорожная карта и проект соответствующего нормативного акта.

Также Сергей Трухачев рассказал, что активисты Общероссийского народного фронта обратились в региональный департамент соцзащиты с предложением предоставить региону 10 тысяч продуктовых наборов. В период действия ограничительных от коронавируса мер эти наборы раздадут нуждающимся категориям граждан.

Кроме того, на оперативном совещании обсудили формат работы общественных приемных: в связи с последними событиями представители органов власти не выезжают на места, а принимают жителей удаленно, с помощью видеосвязи. В связи с этим Александр Гусев поставил задачу усилить работу в муниципальных районах.

– Сейчас должна возрасти роль районных и сельских администраций, чтобы срочные проблемы граждан эффективно решались на местном уровне, – сказал губернатор.

Помимо этого, он поручил заместителю председателя правительства Сергею Честикину навести порядок вдоль дорог, где за зиму накопилось много мусора:

– Ситуация в целом ужасная. Если даже вдоль железных дорог мусор накопился – это уже просто вызов. На станциях, где заасфальтировано – зачищено, а дальше – целые свалки. Надо создать специализированную бригаду и, если нужно, кого-то привлекать дополнительно. Мы должны навести порядок, – подчеркнул Александр Гусев.