Воронежцы могут рассчитывать на финансовую поддержку государства при проведении энергоэффективного капремонта

Анализ результатов пилотного проекта по энергоэффективному ремонту в Воронеже показал, что платежи жителей за тепловую и электрическую энергию снизились примерно на 20-30%, отметил председатель Воронежской областной Думы, член президиума Генсовета «Единой России», секретарь Воронежского регионального отделения Партии Владимир Нетёсов.

В Воронежской области начался прием заявок на получение господдержки энергоэффективного капитального ремонта. На нее могут претендовать многоквартирные дома, где в 2018-2019 годах уже проведены или планируются в 2020 году работы, соответствующие Перечню мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренных Жилищным кодексом РФ.

Господдержка энергоэффективного капитального ремонта может достигать 80% стоимости выполненных работ, но не более 5 млн рублей на один многоквартирный дом. При этом благодаря проведенному энергоэффективному капитальному ремонту должна быть достигнута экономия расходов жителей многоквартирного дома на оплату коммунальных услуг в размере не менее 10%.

Фото: пресс-служба Воронежской областной Думы.

– Впервые энергоэффективный ремонт с использованием средств госкорпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ прошел в двух домах Левобережного района Воронежа еще в 2017 году, – напомнила председатель Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и тарифам Татьяна Головачёва. – В рамках того пилотного проекта был осуществлен целый комплекс работ: утеплены межпанельные швы на фасадах, установлены в подъездах пластиковые окна и утепленные двери, полностью обновлена электрика в местах общего пользования, установлены оптико-акустические светильники. Кроме того, подвальные помещения были оснащены погодозависимыми узлами регулирования подачи теплоснабжения.

Фото: пресс-служба Воронежской областной Думы.

Участие в программе государственной поддержки энергоэффективного капитального ремонта позволяет не только отремонтировать фасады, системы отопления и электроснабжения, но и значительно снизить дальнейшие расходы жителей многоквартирных домов на оплату коммунальных услуг. Анализ результатов этого пилотного проекта в Воронеже показал, что платежи жителей за тепловую и электрическую энергию снизились примерно на 20-30%.

В 2019 году в программе господдержки энергоэффективного капитального ремонта приняли участие жители уже 6 воронежских многоквартирных домов. Общая стоимость работ составила 9,5 млн рублей, из которых 6,5 млн рублей были компенсированы Фондом содействия реформированию ЖКХ в рамках программы поддержки энергоэффективного капитального ремонта. Годовая экономия расходов на оплату коммунальных ресурсов у жителей отремонтированных домов составила 3,5 млн рублей (средний показатель экономии – 25,7%).

В соответствии с Правилами предоставления финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ на проведение капитального ремонта многоквартирных домов для получения господдержки дома должны отвечать ряду обязательных требований. Среди основных критериев – возраст МКД. Дому должно быть более 5 лет и меньше 60 лет, кроме того он не должен быть аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. Здания должны быть оснащены общедомовыми приборами учета потребления тепла и электричества. При этом в доме отсутствует финансирование капитального ремонта за счет средств регионального оператора.

Фото: пресс-служба Воронежской областной Думы.

– Одной из приоритетных задач в ходе реализации региональной программы капремонта является повышение энергоэффективности при проведении ремонтных работ в многоквартирных домах. И у воронежцев уже несколько лет подряд есть возможность провести энергоэффективный капремонт с господдержкой. Граждане, которые захотят стать участниками этой программы, должны оперативно получать консультации и юридическую помощь, в том числе и от депутатов Воронежской областной Думы. Депутатский корпус регионального парламента обязательно будет вести соответствующую разъяснительную работу по этой теме в рамках своей деятельности в округах, – подчеркнул председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Отметим, что в 2020 году в Воронежской области запланирован капитальный ремонт 539 многоквартирных домов общей площадью 1,76 млн кв. м на сумму почти 2,5 млрд рублей. Всего же до 2024 года намечено обновление 4,85 тыс МКД общей площадью 12,7 млн кв. м.

Важно знать!

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области оказывает участникам программы государственной поддержки энергоэффективного капитального ремонта организационную, информационную и методологическую помощь.

По всем вопросам, связанным с участием в программе государственной поддержки энергоэффективного капитального ремонта, необходимо обращаться в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области по адресу: 394036, г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, 18 (4 этаж). Контактное лицо – Коржова Алина Сергеевна (473) 280-12-42, каб. 411; Тарасов Александр Владимирович (473) 280-12-77, каб. 407.

С методическими материалами по получению государственной поддержки энергоэффективного капитального ремонта можно ознакомиться на сайте Фонда содействия реформированию ЖКХ в разделе «Энергоэффективный капремонт».