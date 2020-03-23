2020-03-23T13:56:40+03:00
Экономика

При поддержке банка ВТБ пройдет первое в истории Пушкинского музея онлайн-открытие выставки

Банк ВТБ и наши партнеры работают над новыми форматами взаимодействия с аудиторией в то время, когда учреждения культуры временно закрыты
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Первый нестандартный проект нового времени стартует уже сегодня — им станет открытие выставки «От Дюрера до Матисса. Избранные рисунки из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина» в эфире телеканала «Россия-Культура». Виртуальный вернисаж пройдет 23 марта в 20:05 по московскому времени. В таком формате выставка откроется впервые в истории музея. Генеральным спонсором проекта выступил банк ВТБ.

Телеканал «Россия-Культура» не ограничится лишь один сюжетом: в рамках проекта «Открытый музей» был подготовлен цикл коротких фильмов об экспозиции. В них будет рассказано о концепции выставки, ее разделах и об отдельных экспонатах. Проект «От Дюрера до Матисса. Избранные рисунки из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина» включает более 170 рисунков. Хронологически выставка охватывает пять веков истории европейского рисунка — с конца XV до середины XX века. Зрители увидят редко экспонируемые работы Дюрера, Веронезе, Пуссена, Рембрандта, Рубенса, Брюллова, Дега, Ренуара, ван Гога, Врубеля, Кандинского, Пикассо, Малевича, Шагала, Матисса и других. Выставка дает представление о многообразии графических техник и разных манерах рисования, позволяет проследить смену стилей и художественных направлений в истории рисунка. В экспозиции отражены общие тенденции развития европейского искусства на протяжении нескольких столетий.

«Сегодня весь мир оказался в непростой ситуации и должен быстро адаптироваться к стремительно изменяющимся обстоятельствам. Банк ВТБ давно связывают партнерские отношения с Пушкинским музеем и телеканалом “Россия-Культура”, поэтому было принято решение о совместном виртуальном проекте. Мы отозвались на просьбу музея не отменять открытие выставки “От Дюрера до Матисса. Избранные рисунки из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина”, а провести его в новом формате, который назвали “Открытый музей”. На этот раз на вернисаже сможет “побывать” максимальное количество посетителей. Мы всегда с большим уважением относимся к просьбам наших партнеров, и здесь, конечно, не могли остаться в стороне от поддержки такого важного в сегодняшних реалиях проекта», — рассказал вице-президент банка ВТБ Александр Ерофеев. Банк ВТБ (ПАО).

ИСТОЧНИК KP.RU

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