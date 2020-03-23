2020-03-23T13:06:52+03:00
Общество

Дачный сезон 2020 в Воронеже: как похолодание повлияет на растения, полезных и вредных насекомых

«Комсомолка» выяснила прогнозы специалистов
Елена ФЕДЯШЕВА
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На многих плодовых кустарниках уже появились первые листочкиНа многих плодовых кустарниках уже появились первые листочкиФото: Елена ФЕДЯШЕВА
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Аномально теплая зима, сменившая ее ранняя весна и реванш морозов и снега. Погода в этом году сбила все биологические ритмы растений и животных. Дачники и садоводы тревожатся: как скажется такая погода на будущем урожае?

МОРОЗ И ПОЧКИ

Почки на плодовых деревьях и декоративных кустарниках начали набухать уже в конце февраля. К середине марта на смородине, жимолости, ежевике и айве распустились листочки. А потом выпал снег и пришел мороз.

По мнению агронома Ивана Бабина, весенние заморозки опасны для садов в период цветения, а почки, даже набухшие, от них защищены. Но, если мороз и повредит распустившиеся листики, то растение включит защитный механизм и на нем проснутся спящие почки, которые дадут побеги. Опаснее, когда под заморозки попадают цветы. В этом случае о плодах на ближайший сезон можно забыть.

А КАК ЖУКИ-ЧЕРВЯКИ И ПЧЕЛЫ?

С одной стороны, теплая зима позволила благополучно перезимовать полчищам вредителей. Но морозы нет-нет да и случались, а снега не было. Значит, часть вредителей, лишенных «одеяла» могла погибнуть. Кроме того отсутствие снега позволяло птицам легко находить под листвой и пнями заснувших вредителей.

- Пока делать прогнозы рано, - подтвердил наши предположения зоолог Юрий Черненко. – Большое значение будут иметь возвратные морозы, которые погубят часть вышедших их зимней спячки вредителей.

К сожалению, вместе с вредителями от заморозков и реваншей зимы, вроде нынешнего, могут пострадать и полезные насекомые. Те же пчелы и шмели, которые опыляют плодовые деревья и овощные культуры. Ведь еще накануне резкого похолодания они порхали на первоцветах под яркими лучами солнца. На этот счет Юрий Черненко нас успокоил:

- К счастью, проснулись не все насекомые. Многие из них еще пребывают в спячке.

Выходит, природа все-таки заботится о равновесии. И у нас есть надежда, что предстоящий дачный сезон будет обычным.

Но вот от чего точно воронежцев предостерегают специалисты, так это от преждевременной высадки в открытый грунт рассады теплолюбивых овощей. Ранняя и теплая весна бывает коварной, и запоздавшие заморозки могут погубить растения, а вместе с ними и весь труд дачников по их выращиванию. Агрономы напоминают, что рассаду в Воронежской области высаживают на грядки после майских праздников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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