2020-03-23T12:27:58+03:00
Экономика

ВТБ приобрел 50% в ООО «Зерновой Терминальный Комплекс Тамань»

ООО «Деметра-Холдинг» (входит в Группу ВТБ), приобрело 50% долю в компании Taman Grain Terminal Holdings Limited
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Компания Taman Grain Terminal Holdings Limited, владеет 100% долей ООО «Зерновой Терминальный Комплекс «Тамань» (далее «ЗТКТ») - глубоководного специализированного терминала по перевалке зерна.

ООО «Деметра-Холдинг» купила долю у украинского сельскохозяйственного холдинга Kernel Holdings S.A.. Партнером ВТБ в ЗТКТ на 50% остается компания Glencore Agriculture (через компанию Renaisco B.V.), один из мировых лидеров в торговле сельскохозяйственной продукцией.

Сделка соответствует всем требованиям российского и применимого иностранного законодательства.

ЗТКТ является единственным специализированным глубоководным терминалом, осуществляющим перевалку зерновых на экспорт в порту Тамань. Дальнейшая стратегия акционеров ЗТКТ предусматривает инвестиции в развитие и расширение пропускной способности терминала, в частности, за счет строительства железнодорожной ветки, позволяющей осуществлять прием зерновых грузов с ж/д транспорта.

Юрий Алексеевич Соловьев, первый заместитель председателя правления банка ВТБ, отметил: «В рамках стратегии ВТБ на зерновом рынке, сделка позволит достичь существенной синергии с имеющимися активами группы ВТБ в области инфраструктуры, логистики и экспорта зерновых за счет оптимизации технологических и бизнес процессов. С учетом текущей конъюнктуры создание современной инфраструктуры и оптимизация процессов является важным фактором в формировании экспортного потенциала страны и развития сельского хозяйства в России. В условиях волатильности рынков и мировой экономической нестабильности, создание вертикально интегрированного холдинга позволит увеличить эффективность логистики российского зерна, сделает прозрачным ценообразование, обеспечит приток капитала, а также позволит модернизировать инфраструктуру рынка в целом». Банк ВТБ (ПАО).

ИСТОЧНИК KP.RU

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