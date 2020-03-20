«Ищу симпатичную вышивальщицу 25-30 лет»: о чем говорят воронежцы в режиме частичной изоляции?

17 марта воронежские власти ввели на территории области режим повышенной готовности из-за коронавируса: школьников отправили на досрочные каникулы, перенесли или отменили культурные и спортивные мероприятия, рекомендовали работодателям отправить своих сотрудников на удаленную работу.

В таких условиях интернет становится единственной площадкой для общения. Судя по постам, которые выкладывают воронежцы, основная проблема – это даже не вирус, а ажиотаж с туалетной бумагой и гречкой. Шутки на эту тему уже набили оскомину, однако народные юмористы продолжают упражняться в остроумии. Но не гречкой и зевой мы едины…

ЗАВИДУЮТ ДЕТЯМ

«Шёл седьмой день школьного карантина и моей отчаянной зависти моим же собственным детям. Как заставить себя сползти с кровати и собраться на работу, когда они спят в своих кроватках под тепленькими одеялками? Ценой титанических усилий, превозмогая саму себя, отчаянно борясь с ленью и душащей жабой, приходится уже седьмое утро подряд выходить из дома навстречу очередному серому промозглому дню. Разве так можно? Не по-людски это», - возмущается в соцсети Екатерина.

Другая мама рассказала, что за пару дней вынужденных каникул пересмотрела с детьми кучу фильмов и мультфильмов.

А 18 марта в сообществе «Твой и мой Воронеж» появился крик души:

- У школьников сейчас карантин. Так сделайте им настоящий карантин, а не хождение по ТЦ, кинотеатрам и улицам. В магазин, например в Молодежный, просто невозможно войти, ими там оккупировано все, постоянный мат, пиво, полуголые девочки вешаются на ребят, разборки на улице. То же самое и в близлежащих домах. Родители просто не видят, как проводят время их дети. Надо все-таки их забирать в ПДН, отпускать с родителями с наложением штрафов. Может быть, если ударить рублем по карману родителей, появятся какие-то сдвиги. Кругом постоянно ходят ППС и никому нет дела до детей, до их поведения и расхлябанности. Карантин - это значит сидеть дома, а не целый день лазить по ТЦ!

Ну, во-первых, карантин никто у нас пока не вводил, а во-вторых, такие репрессивные меры к подросткам и их родителям выглядят уж очень суровыми.

ФОТОГРАФИРУЮТ ПИТОМЦЕВ В МАСКАХ

Другие пользователи запустили флешмоб со своими питомцами, чтобы отвлечься. Хозяйки нарядили песиков и котиков в медицинские маски. Животные такой порыв оценили не очень, особенно не в восторге были коты. Дружелюбные собаки позировали с большим удовольствием – они вообще за любой кипеш, если хозяин рядом.

Другой флешмоб с хештегом #воронеживет появился в соцсетях сегодня с подачи блогеров. Жители выкладывают фотографии себя, детей, домашних питомцев, сладких булочек, признаются в любви к Воронежу. Во флешмобе поучаствовал и губернатор Александр Гусев.

- Несмотря на все вокруг, жизнь продолжается. И в ней по-прежнему остается много неповторимых, исключительных и позитивных вещей. Улыбки наших родных и близких, время рядом с детьми, планы на счастливые дни впереди,- говорит глава региона.

Не понятно, какую депиляцию предлагает салон красоты. Фото Наталии Каргашиной.

ИЩУТ СПУТНИЦ

В сообществе «Типичный Воронеж» тем временем появилось объявление: «Ищу симпатичную вышивальщицу 25-30 лет без прицепов для совместного выживания в период пандемии и мирового кризиса». Кто знает, сколько все это продлится? А так действительно, почему бы не заняться решением демографической проблемы?

Можно найти и пароли-явки гречки: «На базе на Дорожной фуру с гречкой разгружали, и в тот же день ее размели. Сказали, что очередь была как в мавзолей». Правда, из объявления не ясно, что размели: фуру или все-таки крупу?

Кто-то предлагает соль, запасенную еще перед «концом света» 12.12.2012.

«Был в Леруа мерлен, решил зайти в Сити парк. Там пусто - все в Ашане в масках с полными тележками гречки, и это только начало дня. Вы хоть кетчуп или лечо к ней берите, а то подавитесь всухомятку!» - дает советы пользователь соцсети.

А между гречкой и туалетной бумагой народ робко выкладывает фотографии первых весенних цветов – подлесков. За коронавирусной паникой мы и забыли, что к нам пришла весна…