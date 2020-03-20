2020-03-20T18:11:08+03:00
Общество

Воронежский губернатор поручил провести мониторинг цен на стройматериалы

И в случае необходимости при возведении соцобъектов заменять импортные материалы на отечественные
Татьяна МИСТЮКОВА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В пятницу, 20 марта, губернатор Александр Гусев обсудил с мэром Воронежа Вадимом Кстениным и профильными чиновниками строительство социальных объектов, финансирование которых идет по линии национальных проектов и областной адресной инвестиционной программы.

Первый заместитель руководителя регионального департамента экономического развития Игорь Кумицкий отметил, что на текущий год общий объем средств в рамках областной инвестпрограммы составляет более 14 миллиардов рублей. В эту сумму входят поступления из федерального бюджета на реализацию в регионе национальных проектов «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Культура». На долю нацпроектов приходится чуть более 7,5 миллиардов рублей (это средства федерального, регионального и местных бюджетов).

В нацпроекты включены новые больницы, детские садики, школы и другие социальные объекты. Суммы на их строительство в федеральном бюджете уже определены, и до последнего времени этот вопрос особого беспокойства не вызывал. Однако рост курса валют может внести коррективы в реализацию нацпроектов. Чтобы этого не произошло, губернатор Александр Гусев поручил в течение двух недель провести мониторинг цен на строительные материалы.

– Ни один объект по национальным проектам или областной адресной инвестиционной программе не должен испытывать трудностей. Также нужно изучить, где импортные материалы можно заменить на отечественные без потери качества, – подчеркнул Александр Гусев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Защитить детей, труд и пенсии: как мировые кризисы актуализировали обновление Конституции
На фоне распространения коронавируса, обвала цен на нефть и дестабилизации мировой экономики немногочисленные группы критически настроенных граждан ошибочно полагают обновление Конституции – некстати
Ариадна Павловна Бажова-Гайдар, мама реформатора: В Музее Гайдаров в Арзамасе посетители сразу же проходят к экспозиции Егора. Меня это порадовало
19 марта - День рождения Егора Гайдара, одного из основных руководителей и реформаторов России 90-х годов (скончался 16 декабря 2009 года в возрасте 53 лет)
Новости 24