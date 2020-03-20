Воронежский губернатор поручил провести мониторинг цен на стройматериалы

В пятницу, 20 марта, губернатор Александр Гусев обсудил с мэром Воронежа Вадимом Кстениным и профильными чиновниками строительство социальных объектов, финансирование которых идет по линии национальных проектов и областной адресной инвестиционной программы.

Первый заместитель руководителя регионального департамента экономического развития Игорь Кумицкий отметил, что на текущий год общий объем средств в рамках областной инвестпрограммы составляет более 14 миллиардов рублей. В эту сумму входят поступления из федерального бюджета на реализацию в регионе национальных проектов «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Культура». На долю нацпроектов приходится чуть более 7,5 миллиардов рублей (это средства федерального, регионального и местных бюджетов).

В нацпроекты включены новые больницы, детские садики, школы и другие социальные объекты. Суммы на их строительство в федеральном бюджете уже определены, и до последнего времени этот вопрос особого беспокойства не вызывал. Однако рост курса валют может внести коррективы в реализацию нацпроектов. Чтобы этого не произошло, губернатор Александр Гусев поручил в течение двух недель провести мониторинг цен на строительные материалы.

– Ни один объект по национальным проектам или областной адресной инвестиционной программе не должен испытывать трудностей. Также нужно изучить, где импортные материалы можно заменить на отечественные без потери качества, – подчеркнул Александр Гусев.