Как воронежцам сделать свой дом энергоэффективным

Правительство Воронежской области объявило о старте приема заявок на получение господдержки в проведении энергоэффективного капитального ремонта. Это позволит жителям многоквартирных домов экономить на оплате коммунальных услуг не менее 10%. В перечень работ входит модернизация систем отопления и горячего водоснабжения, ремонт трубопроводов, монтаж энергосберегающей системы освещения, утепление фасада и кровли. В итоге снижение тепловых потерь и энергетических затрат дает ощутимый экономический эффект.

Объем заявленной господдержки может достигать 80% от стоимости выполненных работ, но не более пяти миллионов рублей на один многоквартирный дом.

Однако получить эти деньги могут не все.

«На господдержку могут претендовать многоквартирные дома, где в 2018–2019 годах уже проведены или планируются в текущем году работы, соответствующие перечню мероприятий, которые размещены на сайте Фонда капитального ремонта», – сообщили в облправительстве.

В частности, дома должны отвечать трем обязательным требованиям. Первое: не быть аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, со сроком срок эксплуатации более пяти и менее 60 лет. Второе: здания должны быть оснащены общедомовыми приборами учета потребления коммунальных ресурсов (тепловой и электрической энергии). Третье: отсутствие финансирования капитального ремонта со стороны регионального оператора.

По всем вопросам, связанным с участием в программе государственной поддержки, необходимо обращаться в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области по адресу: 394036, г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, 18 (4 этаж). Контактные лица: Коржова Алина Сергеевна, тел. 8 (473) 280-12-42, каб. 411; Тарасов Александр Владимирович, тел. 8 (473) 280-12-77, каб. 407.

С методическими материалами о получении государственной поддержки энергоэффективного капитального ремонта можно ознакомиться на сайте Фонда содействия реформированию ЖКХ (раздел "Энергоэффективный капремонт").