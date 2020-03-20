Воронежцы могут оформить ипотеку в Сбербанке за пять минут

В Сбербанке призывают не поддаваться панике и оценивают текущую ситуацию как стабильную, несмотря на те новые вызовы, с которыми в последнее время столкнулся весь мир. Светлана Кирсанова, зампредседателя Правления ПАО Сбербанк, руководитель блока «Розничный бизнес» уверена, что банк сможет обеспечить бесперебойное обслуживание клиентов по всем основным сервисам. Для этого и существуют digital-сервисы, над которыми в финансовом учреждении особенно активно работали на протяжении последнего года.

Займ без анкет и документов

Сегодня Сбербанк - это 96 млн клиентов. Каждый из них, не выходя из дома, может переводить деньги в любую страну мира, управлять счетами и картами или, например, получить кредит. Всего онлайн доступны 128 различных сервисов.

- Практически каждый пятый клиент нашего банка не пользуется наличными. Если говорить точнее, в 2019 году 17% обходились без наличных средств. То есть совершенно не снимали деньги с карты. Эта цифра постоянно растет. 38% клиентов осуществляют все необходимые операции без похода в отделение. Современные тенденции показывают, что люди при общении с банком как правило предпочитают мобильное приложение. Наш главный ориентир - сделать так, чтобы как можно больше операций проходило дистанционно, - отметила Светлана Кирсанова.

Идет постоянная работа над сервисами: например, теперь можно получить наследство без визита в банк и без каких-либо бумажных документов или оформить выплату АСВ возмещения онлайн.

Каждый второй потребительский кредит клиенты Сбербанка открывают через мобильное приложение. При этом больше 50% из них получают одобрение автоматически. А зарплатные клиенты банка могут даже оформить ипотечный займ, не заполняя каких-либо анкет -решение примут онлайн в течение пяти минут.

- Мы, конечно, поддерживаем и социальные ипотечные программы, например, для военных, молодых семей или самозанятых. Более 267 тысяч таких кредитов мы выдали за прошедший год на 500 млрд рублей, - подчеркнула Светлана Кирсанова.

Не удивительно, что в 2019-ом показатели кредитного портфеля физлиц в Сбербанке выросли на 14% - до 7 трлн рублей. К слову, портфель привлеченных средств также увеличился на 8% за тот же период и составил 13,4 трлн рублей - это рекордный показатель.

Развитие в digital

В России происходит активный переход к безналичной оплате в самых разных сферах - возьмем для примера систему общественного транспорта. Сегодня Сбербанк помогает развивать транспортный эквайринг в 104 городах, в том числе и в Воронеже. В нашей стране 30% оплат в общественном транспорте уже сейчас проходят по картам. Те же тенденции наблюдаются при оплате государственных услуг в МФЦ или при оплате школьного питания.

Банковская карта - важный современный инструмент - поэтому сегодня клиенты Сбербанка могут пользоваться им сразу же после оформления. Не нужно идти за «пластиком» в отделение, вы можете добавить карту в одну из мобильных платежных систем и сразу пользоваться ей.

- 60% карт клиенты использую сразу или на следующий день после активации, - рассказала Светлана Кирсанова. - Кроме того, раньше клиенты, когда у них куда-то завалилась карта, блокировали ее, а найдя спустя пару часов, не знали, что делать. Теперь разблокировка происходит буквально в два клика - такая возможность доступна в мобильном приложении.

Развивается и новый сервис для удаленных населенных пунктов: снимать наличные можно сегодня прямо на кассе 4000 магазинов.

- Также по многочисленным просьбам мы упростили систему лояльности «Спасибо». Условий меньше - а бонусов больше. Мы в десять раз увеличили лимит начисления баллов на выбранные категории, - прокомментировала Светлана Кирсанова. - Конечно, нам важно поддерживать клиентов не только по банковским продуктам, но и в целом по всем предложениям нашей экосистемы.