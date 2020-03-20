2020-03-20T12:20:34+03:00
Экономика

ВТБ Лизинг поставит клубам Динамо автотранспорт

ВТБ Лизинг и спортивные клубы Динамо заключили ряд сделок на приобретение в лизинг транспортных средств. Стоимость техники составила более 100 млн руб. Срок лизинга – 36 месяцев
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В рамках сотрудничества с командами Динамо ВТБ Лизинг передаст московскому хоккейному клубу 10 автомобилей Skoda Octavia, 3 автобуса MAN Lions Coach, 3 микроавтобуса Mercedes Sprinter, Ford Transit. Цель приобретения техники - перевозка основной, молодежной, детской и других команд, амуниции и инвентаря, транспортное обеспечение нужд административных подразделений клубов. Сделки заключены с использованием финансового лизинга, в дальнейшем рассматривается возможность использования операционного.

Компания также ведет сотрудничество по поставкам транспортных средств для Центра подготовки футболистов «ФК «Динамо-Москва» имени Л.И.Яшина. Первый автобус YUTONG ВТБ Лизинг передал для детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Динамо» в Дагестане.

«Мы рады сотрудничеству со спортивными командами Динамо. Стараемся предложить нашим клиентам лучшие решения для финансирования сделок по покупке транспорта. По сравнению с использованием собственных средств или привлечением банковского кредита у лизинга очень много преимуществ. За счет налоговых преференций, вычетов, субсидий выгода организации может составить до 40% от стоимости сделки. Все больше компаний в России понимают плюсы лизинга, хорошо, что спортивные клубы здесь – не исключение», - прокомментировал генеральный директор ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Банк ВТБ и АО ВТБ Регистратор реализовали уникальное расчетное решение для корпораций
Банк ВТБ обеспечил расчетную инфраструктуру сделки по купле-продаже акций между крупными российскими корпорациями, в рамках которой АО ВТБ Регистратор выступил эскроу-агентом
В Италии из-за коронавируса временно отменили налоги, а во Франции — коммунальные платежи. Чем ответит Россия
В большинстве западных государств объявили о масштабных вливаниях в экономику и послаблениях для жителей — лишь бы все сидели по домам и не дергались
Новости 24
Воронежцы зарабатывают на коронавирусе, продавая медицинские маски на улице
Сбербанк открыл горячую линию по вопросам работы бизнеса в связи с коронавирусом
В Воронежской области браконьер заплатит 60 тысяч за убийство косули
Следователи просят домашний арест для подозреваемого во взятке бывшего вице-мэра Воронежа
В Воронежской области будут судить мужчину за пьяную резню в поезде
В Воронеже таможенники требовали денег с бизнесменов за «положительные» проверки
Воронежцев просят на каникулах учить с детьми телефоны службы спасения и правила обращения с огнем
С помощью ключей от дома воронежец попытался открыть чужой автомобиль
В Воронеже снова побит температурный рекорд
Банк УРАЛСИБ и СК УРАЛСИБ Страхование начали страховать корпоративные бизнес-карты
Под Воронежем автомобилистка на «Лексус RX 400» сбила 18-летнюю девушку
В департаменте здравоохранения воронежцам с недомоганием рекомендуют не ходить в поликлиники
В Воронеже с помощью камер начали штрафовать водителей за парковку на остановках общественного транспорта
В Воронеже на выходных резко похолодает и может выпасть много снега
В Воронеже выставили на продажу часть военно-исторического комплекса «Чижовские казармы»
Коронавирус в Воронеже, последние новости на 20 марта 2020-го: в стационарах более 20 человек
"Сказки с оркестром" в Воронеже из-за коронавируса перенесли на осень
Закрывшиеся из-за коронавируса музеи и библиотеки приглашают воронежцев посетить их он-лайн
Медики рассказали подробности о путешественниках, вернувшихся в Воронеж с коронавирусом
В Воронеже из-за коронавируса перенесли творческий вечер Игоря Губермана
Один из воронежских кинотеатров из-за коронавируса ограничил количество посетителей
В Воронеже из-за коронавируса два кинотеатра приостановили показы до 10 апреля
Девушка из Воронежа, у которой подтвердили коронавирус, рассказала о своем состоянии
В Воронеже из-за коронавируса перенесли Вербатимфест
Объявили тендер на разработку проекта реконструкции Воронежского театра оперы и балета за 39 млн
В Воронеже из-за коронавируса отменили штрафы за неоплату парковки еще на две недели
В Воронеже после погони задержали угонщика "девятки"