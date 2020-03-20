Как воронежцам развлечься на карантине по коронавирусу: он-лайн экскурсии и чтение книг, призыв весны свистульками

Воронежские власти закрыли до 10 апреля все театры, музеи, библиотеки, ВКЗ и филармонию в связи с мерами по недопущению распространения коронавируса. Рекомендовано и кинотеатрам закрыть свои двери. Пока это сделали кинотеатр в ТРЦ "Арена" и "Синемапарк" в Центре Галереи Чижова. Кинотеатр в "Максимире" ограничил число зрителей в одном зале до 50 человек, билеты им продают с учетом того, чтобы с двух сторон были свободные кресла. Остальные кинотеатры пока работают, увеличив количество уборок, проветриваний, дезинфекции помещений, дверных ручек и всех поверхностей.

Выполняйте предписания по предотвращению заболевания: в общественных учреждениях носите маски, избегайте поцелуев и рукопожатий со знакомыми, пользуйтесь спиртовыми салфетками и дезинфекторами (носите их в кармане и сумке), не трогайте лицо, чаще мойте руки.

Итак, чем же заняться?

МУЗЕЙНЫЕ ЭКСКУРСИИ И ЧТЕНИЕ КНИГ ОН-ЛАЙН

Воронежские музеи, чтобы не терять связь с посетителями, уже предлагают онлайн-мероприятия.

Литературный музей имени Никитина на сайте приглашает воронежцев познакомиться с презентациями действующих выставок. Также можно послушать аудио-рассказы на разные темы и совершить виртуальные туры по подразделениям музея: зданию Мещанской управы, дому-музею Никитина, музею-квартире Мордасовой, музею-усадьбе Веневитинова. Также литературный иузей предлагает посетить и онлайн-выставки «По законам жизненной правды. Русская действительность начала ХХ века глазами Елизаветы Милицыной» и «Максим Горький и Воронеж».

Краеведческий музей предлагает виртуальные туры по основной экспозиции музея и дому-музею Дурова.

Дворцовый комплекс Ольденбургских приглашает совершить виртуальный тур по объекту «Свитский корпус».

В замке Ольденбургских.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Библиотека имени Никитина открыла удаленный доступ с домашних компьютеров к следующим сервисам: электронный каталог, электронная библиотека, электронная доставка документов, виртуальная справка, продление книг on-line, виртуальные выставки, интернет, сводный каталог библиотек Воронежа, интернет-проекты библиотеки. Публичный центр правовой информации "Никитинки" с 19 марта по 10 апреля предлагает удаленную услугу по юридическому консультированию. Для получения правовой помощи необходимо подключиться к скайпу: nikitinka1864.

Воронежские театры совместно с порталом «Культура.РФ» прорабатывают возможности, показа театральных постановок он-лайн, в том числе в соцсетях. Следите за обновлениями на сайтах театров.

ВЫСТАВКА ЧЕПУРИНА

«Галерея в галерее» приглашает воронежцев посмотреть персональную выставку Евгения Чепурина. «Chepurin и Снег» представляет работы известного воронежского художника-примитивиста, перекликающиеся с фамилией автора «Чекисты», «Чемпионы», «Чебуратино», «Чебуржуй», «Чебуреки», «Чемоданы». Выставку можно посмотреть бесплатно до 9 апреля на втором этаже атриума новой очереди Центра Галереи Чижова.

Евгений ЧепуринФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ФОРМУЛА ВЕСНЫ В ВОРОНЕЖСКОМ ОКЕАНАРИУМЕ

В Воронежском океанариуме можно посмотреть новую познавательную программу «Формула весны», которая рассказывает много интересных фактов о жизни животных в природе весной и увлекательные истории об обитателях океанариума. В весенний период животные строят отношения, создают пары, заводят потомство и воспитывают малышей. Проявляют свою любовь и нежность, ежедневно дарят гостям позитивные, незабываемые эмоции и хорошее настроение.

В субботу и воскресенье в 15.00 можно посмотреть показательную тренировку морских котиков «Артисты-акробаты», где ластоногие трюкачи будут скользить по водной глади, выполнять прыжки и стойки, весело подбрасывать мячики и ловить кольца. А в 18.00 начнется программа с погружением водолаза и кормлением морских обитателей в главном океаническом аквариуме.

Посещение программ не требует дополнительной оплаты (входит в стоимость входного билета в океанариум). Подробности и расписание программ на сайте www.oceanarium-vrn.ru и по телефону +7-960-131-88-57.

фото Воронежского океанариума.

КАНИКУЛЫ В НЕЛЖЕ

На территорию парка с 9.00 до 21.00 можно бесплатно погулять. Или посетить платные мастер-классы.

21 и 22 марта в земской школе Нелжа.Ру пройдут мастер-классы.

21 марта, в преддверии дня весеннего равноденствия, в Земской школе будут вспоминать традиции встречи весны. Считается, что в этот день возвращаются на родину жаворонки.

Жаворонки, жаворонки, Скорей к нам летите! Зиму гоните, Весну торопите!

А раз жаворонки прилетели, значит, весна пришла - можно пахать и начинать прочие полевые работы. На мастер-классе в Земской школе будут лепить традиционные глиняные свистульки-жаворонки и их свистом приветствовать весну. Начало в 12.00, 14.00, 16.00 (6+).

22 марта в Земской школе пройдет мастер-класс по декорированию ключицы. В технике декупаж участники украсят полезную вещь для дома. Начало в 12.00, 14.00, 16.00 (7+).

21 и 22 марта в сельском домике музейного комплекса Нелжа.ру тоже будут будить природу и кликать весну - как наши предки. Будут звать птичек весенних - жаворонков и тетёрок. И делать их из теста. В воскресенье придет мастер воронежской игрушки-заманки Елена Широкова. Участники будут лепить с ней жаворонков из глины.

фото с сайта Нелжа.ру

МУЗЕЙ В КИНО «Палладио. Власть архитектуры»

21 марта в 15.00 в кинотеатре "Спартак" покажут очередной фильм о творце. Палладио и его «Четыре книги об архитектуре» являются неотъемлемой частью любого курса по архитектуре. Идеальное чувство пропорций, чистые линии, увлечение сценографией и идея слияния архитектуры и природы (все его виллы становятся органической частью окружающего пейзажа севера Италии) сделали Палладио архитектором, повлиявшим на всю последующую европейскую традицию, в особенности английскую. В фильме «Палладио» о значении архитектора для мировой культуры рассуждают профессора Старого и Нового света, а также студенты, архитектуроведы и историки искусства.

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ТЕАТР В КИНО «Осенняя соната»

21 марта в 18.00 в кинотеатре "Спартак" покажут "Осеннюю сонату" с Мариной Нееловой и Аленой Бабенко из театра "Современник". История, рассказанная в спектакле, хорошо всем знакома благодаря знаменитому фильму Ингмара Бергмана, но режиссер и артисты попробовали найти собственные «отмычки». Не разрушая психологические связи, заданные в тексте, в «Современнике» пытаются выстроить драму и через печальное, и через смешное, зачастую прибегая к острым, гротесковым формам. «Мать и дочь, найдя утешение в объятиях друг друга, начинают долгий и тяжелый разговор о любви, о непонимании, полный упреков взаимных и претензий, поцелуев и обвинений.

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ТЕАТР В КИНО «Агриппина»

22 марта в 18.00 в кинотеатре "Спартак" пройдет трансляция из Метрополитен опера. Ранняя опера Генделя - благодать для любителей придворных интриг и любовных недоразумений. В наличии мнимая гибель, нарочитый обман, предательство, прощение, коронация, свадьба, материнская любовь и политические хитрости. За воплощение псевдоисторического сюжета со свойственной ему иронией отвечает Дэвид Маквикар, помещая черный юмор барочной комедии в современные условия. Сюжет строится вокруг интриг Агриппины: жена императора Клавдия пытается посадить на трон своего сына от первого брака Нерона - в будущем печально известного императора. Именно императрица оказывается ключевым персонажем, чьи интриги и искусные манипуляции продвигают действие вперед и не дают зрителям скучать ни секунды.

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ТЕАТР В КИНО «Амстердам»

22 марта в 18.00 в другом зале кинотеатра "Спартак" покажут спектакль "Амстердам" из театра "Современник" с Михаилом Ефремовым в главной роли. Это удивительный спектакль, который заставляет зрителей сначала смеяться до слёз, потом плакать сквозь слезы, а в финале умиляться над хэппи-эндом. Первое действие - действительно комедия, с забавными и нелепыми ситуациями, гротеском, алкоголем и даже эротическим сном. Но затем сквозь весёлость и кураж начинает просматриваться другая сторона медали: взаимоотношения отцов и детей XXI века. Как пережить новость о том, что твой сын (в которого вложена куча денег, надежд и британского образования) приехал в Амстердам на гей-парад? Да ещё с приятелем по имени Долорес! Но во втором действии каждого персонажа разворачивают к зрителю другой стороной. И оказывается, что всё разрешимо, надо только научиться слышать и понимать друг друга. В спектакле много юмора, анекдотичности и шуток на грани фола, но всё настолько тонко, что нет вульгарности. Тем не менее спектакль для зрителей старше 18 лет.