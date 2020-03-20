Где в Воронеже можно заняться спортом во время пандемии коронавируса

В мэрии сообщили, что с 17 по 24 марта приостановили все спортивные и физкультурные мероприятия. В те же сроки не будут работать школы олимпийского резерва. «Комсомолка» решила выяснить, как воронежцам, привыкшим поддерживать себя в форме, не растерять ее во время пандемии коронавируса.

Мы связались с воронежским спортсменом Юрием Божко, обладателем титула «Айронмен». Его может получить далеко не каждый: без перерыва нужно сделать заплыв на 3,86 километра, потом проехать 180 километров на велосипеде и, наконец, пробежать марафонскую дистанцию – 42 километра 195 метров. Если сделаете это за 10 часов 30 минут, становитесь кандидатом в мастера спорта.

- Ребята, которых я знаю, продолжают пробежки группами по 3 - 5 человек по набережной водохранилища, ездят на велосипеде. Ничего не мешает тренироваться, как раньше, - рассказал Юрий. - В бассейны люди по-прежнему активно ходят, только пенсионеров стало меньше - видимо, опасаются коронавируса. Когда проезжаю мимо «Олимпика», вижу, что машин на парковке не убавилось. Для профессионалов есть, конечно, минус, - нет стимула: многие соревнования отменены. Получается, что форсировать подготовку, выходить на пик сейчас нет никакого смысла. Но поддерживать себя в очень даже приличной физической форме и в этих условиях вполне реально.

У многих завсегдатаев фитнес-центров, сильно опасающихся коронавируса, возникает вопрос, можно ли «заморозить» абонемент на время пандемии. Прозвонив несколько подобных организаций, спешим успокоить. Оказалось, что «заморозить» абонемент вполне реально. В одной сети это можно сделать по телефону, обговорив срок, в течение которого вы не будете посещать клуб. В другой либо нужно прийти самому и написать заявление, либо сделать это на сайте или скачать мобильное приложение.

Кроме того, в фитнес-клубах есть вариант договориться с личным тренером (правда, за это придется заплатить отдельно) о занятиях онлайн. На них можно проделать неплохую силовую и аэробную (то есть рассчитанную на множество мышц при потреблении большого количества кислорода) работу.

В конце концов, никто пока не запрещает по-прежнему посещать спортзалы. Администраторы фитнес-центров утверждают, что регулярно проводят дезинфекцию в помещениях - едва ли не каждые два часа, а некоторые даже заявляют, что делают ее раз в 30 минут (хотя это кажется перебором). Тут уж выбор каждого: судя по количеству заболевших в Воронежской области (их пока двое), риск заражения на данный момент не очень велик.

С другой стороны, тем, кто хочет максимально себя обезопасить от заразы, можно посоветовать индивидуальные занятия физкультурой дома. Элементарная растяжка, отжимания, «прокачка» корпуса, «бой с тенью» (им можно заниматься без боксерской груши). Лучше делать это каждый день. А чтобы появился стимул, каждую неделю нужно стараться увеличивать нагрузку. Сразу резко повысится интерес, если поставите задачу быть еще хоть на миллиметр поближе к «шпагату», сделать хотя бы на одно (а лучше на пять) больше отжиманий и числа подъемов корпуса от пола. Почувствуете маленькую победу – сразу вагон бодрости прибавится!

Одним словом, воспринимайте вынужденный карантин не как жуткое наказание свыше, а как повод улучшить свою физическую форму. Кстати, специалисты подтверждают: депрессия снижает иммунитет, а регулярные занятия физкультурой, напротив, его повышают.