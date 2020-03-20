Из-за коронавируса границу Воронежской области с Украиной окончательно закрыли

В связи с пандемией коронавируса остро встал вопрос о режиме пропуска через границу с соседними государствами. В Воронежской области с Украиной соседствуют Кантемировский и Россошанский районы. В них мы поинтересовались, что изменилось в связи с быстрым распространением опасной заразы.

- В ночь на 19 марта границу закрыли, - рассказали в администрации Кантемировского района. – Исключения делают только для украинцев и россиян, возвращающихся домой. Для наших граждан действуют меры усиленного досмотра по линии Роспотребнадзора, проводится весь комплекс рекомендуемых мероприятий в пункте пропуска Бугаевка. Насколько мы знаем, пограничники, как впрочем и всегда, патрулируют все места, где можно пройти границу нелегально.

В администрации Россошанского района сообщили следующее:

- Граница у нас совсем небольшая – 2,3 километра, режим ее прохождения такой же, как у соседей - кантемировцев. Естественно, предпринимаем все меры, предписанные Роспотребнадзором – как и во всех других районах нашей области.