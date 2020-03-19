2020-03-19T18:35:56+03:00
Экономика

ВТБ: россияне увеличили онлайн-покупки в 1,5 раза

ВТБ проанализировал розничную активность потребителей после перевода части сотрудников российских компаний на удаленную работу
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Результаты транзакций в эквайринговой сети ВТБ показывают, что россияне в 1,5 раза увеличили объем онлайн-покупок, на четверть – траты в аптеках и на треть – покупку авиабилетов. При этом москвичи на 25% сократили число поездок в общественном транспорте, а объем транзакций в крупных продуктовых магазинах вырос на 22%.

Впервые за долгое время стали расти объемы продаж авиабилетов. Траты на них за последнюю неделю увеличились на 32%. «Одна из возможных причин состоит в том, что авиакомпании сейчас предлагают выгодные условия оформления и возврата билетов. Граждане планируют свой отпуск на более отдаленную перспективу, понимая, что при необходимости смогут перенести вылет», – комментирует Алексей Киричек, руководитель департамента эквайринга - вице-президент ВТБ.

Активно растет оборот в сегменте онлайн-заказов: в категории товаров для дома объем операций вырос на 47%, товаров для животных – на 30%, доставки еды и телеком-услуг – на 10%. Растут и траты в московских аптеках – на четверть за последнюю неделю. С 10 по 17 марта среднедневный объем продаж составил 16 млрд рублей, на первой неделе марта – 13 млрд. При этом средний чек сохраняется на уровне 740-750 рублей.

Третью неделю подряд москвичи сокращают число поездок в общественном транспорте – уже на четверть с начала марта. Значительно снизились продажи билетов на мероприятия: с учетом того, что отменены все крупные досуговые и спортивные события, в этом сегменте объем продаж сократился на 53%.

По словам Алексея Киричека, в крупных продуктовых магазинах объем транзакций растет умеренными темпами. «За последнюю неделю на 22% вырос объем и на 10% – количество транзакций в супермаркетах. Средний чек варьируется в диапазоне от 900 до 1,8 тыс. рублей. На отдельные категории товаров, действительно, может быть высокий спрос, но на общей сумме чека это не сказывается. Важно, что в отличие от бума конца 2014 года мы не фиксируем ажиотажного спроса на бытовую технику, рост в этом сегменте составил всего на 13%. Это говорит о том, что сейчас граждане более взвешенно подходят к своему потребительскому поведению», – подчеркнул он.

«Москвичи все больше переходят на бесконтактные платежи. Особенно это актуально сейчас, когда сотрудники многих компаний работают удаленно. В текущих условиях покупки в онлайне гораздо безопаснее: вы не контактируете с купюрами, а если платите смартфоном, то не нужно даже вводить пин-код. Наши клиенты совершают уже 86% своих операций бесконтактно, и этот показатель продолжает расти. Здесь мы входим в число мировых лидеров», – заявил вице-президент ВТБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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