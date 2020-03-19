Поверка счетчика в Воронеже: "Комсомолка" расскажет, когда, как и где это сделать

Сегодня практически все воронежские дома и квартиры оборудованы индивидуальными приборами учета потребленных жильцами ресурсов, по-простому – счетчиками. С их помощью считают электроэнергию, воду и газ. Однако срок службы этих приборов ограничен. Кроме того, через определенный период счетчик может начать некорректно отражать данные и ему требуется поверка. Сроки эксплуатации и поверки указаны в паспорте прибора учета, который прилагается к аппарату при покупке и должен храниться у собственника жилья.

Однако часто жильцы теряют эти документы или просто забывают о необходимость поверки прибора. «Комсомольская правда» в Воронеже подготовила ответы на самые распространенные вопросы потребителей о поверке приборов учета.

КТО ДОЛЖЕН СЛЕДИТЬ ЗА СРОКАМИ ПОВЕРКИ СЧЕТЧИКА

По закону помнить о необходимости замены и поверки счетчика должен его владелец. Но, поскольку данные о сроках по каждому абоненту есть в базах ресурсоснабжающих организаций, то большинство из них заранее предупреждает жильцов либо в квитанции, либо в личном кабинете на сайте организации.

Например, водоканал делает это за два месяца до окончания межповерочного интервала, а «Газпром межрегионгаз Воронеж» - за полгода.

- Дата, до которой необходимо поверить счетчик, указывается в квитанциях на оплату за газ в левом нижнем углу, - уточнили газовики.

Так что, даже, если вы потеряли документы на прибор учета, достаточно внимательно читать квитанцию, чтобы не пропустить предупреждение.

КАКОЙ МЕЖПОВЕРОЧНЫЙ ПЕРИОД У РАЗНЫХ СЧЕТЧИКОВ?

- Поверку индивидуальных приборов учета горячей воды необходимо проводить один раз в 4 года, для счётчиков холодной воды межповерочный интервал составляет 6 лет, - рассказала «КП» Вероника Сенина, начальник отдела по контролю бытовых потребителей «РВК-Воронеж».

Для электро- и газовых счетчиков сроки поверки разнятся, в зависимости от модели и типа. Например, газовые – от 6 до 16 лет.

ЕСЛИ СРОК ПОВЕРКИ ИСТЕК?

Схема начисления платежей в этом случае такая: первые три месяца после истечения межповерочного периода вам будут выставлять сумму из расчета среднемесячного потребления, а дальше – по нормативу в перерасчете на количество жильцов.

ПОРЯДОК ПОВЕРКИ

Сразу уточним, что поверка любого счетчика – услуга платная. Как рассказали нам в «РВК-Воронеж» вариантов поверки счетчика воды два. Можно снять его самостоятельно и принести в компанию по адресу Пеше-стрелецкая, 90. В этом случае после проведения работ счетчик придется снова опломбировать, а потребителю выдадут соответствующий акт, который будет считаться подтверждением ввода прибора в эксплуатацию. И платить за эту услугу потребитель не должен.

- Но совсем не обязательно снимать счетчик своими силами и везти его для поверки в «РВК-Воронеж». Подтверждать исправность бытовых приборов учёта можно и на дому, вызвав специалиста по телефону 206 77 07 или 206 77 06, - рассказала Вероника Сенина.

Для снятия счетчика газа потребуется помощь мастера. Для этого надо обратиться в специализированную организацию, в том числе - в филиалы ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» по месту вашего жительства.

Поверку газовых счетчиков проводят по адресам:

- Ремонтно-механический цех: г. Воронеж, ул. Беговая, 215 тел. (473) 221-27-70, 267-54-11;

- Борисоглебский отдел поверки средств измерений ФГУ «Воронежский ЦСМ»: г. Борисоглебск, ул. Юбилейная, д. 61, тел. (47354) 6-44-28;

-Бутурлиновский отдел поверки средств измерений ФГУ «Воронежский ЦСМ»: г. Бутурлиновка, ул. 3-го Интернационала, д. 14, тел. (47361) 2-20-84;

- Лискинский отдел поверки средств измерений ФГУ «Воронежский ЦСМ»: г. Лиски, ул. 40 лет Октября, д. 27 а, тел. (47391) 3-48-73, 3-48-84;

- Россошанский отдел поверки средств измерений ФГУ «Воронежский ЦСМ»: г. Россошь, ул. Подгорная, д. 8, тел. (47396) 2-28-78.

Полученный от этих организаций паспорт поверки нужно предоставить в обособленные структурные подразделения ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж». На время поверки (если, конечно, оно не превышает трех месяцев) объем потребленного газа рассчитывается на основании среднемесячного потребления. По истечении трехмесячного срока – по нормативу.

Порядок поверки электросчетчика таков. Надо написать заявление в сбытовую компанию (ее контакты указаны в квитанции), получить от нее разрешение на демонтаж, дождаться сотрудника компании для снятия прибора и пломбы. После снятия счетчика его необходимо доставить в лабораторию на поверку. Ее специалисты либо продлят срок работы прибора, либо признают его непригодным (бывает и такое). После поверки надо снова обратиться в энергосбытовую компанию с просьбой поставить и опломбировать прибор учета.

- Нужно понимать, что процедура поверки платная, а в то время пока прибор учёта будет её проходить, вам придётся оплачивать электроэнергию по своему среднему потреблению, - рассказали в «ТНС-Энерго» Эксперты лаборатории могут признать счётчик непригодным для дальнейшего использования, тогда всё равно понадобится приобрести и установить новый прибор учёта. Кроме того счётчики с классом точности 2,5 к поверке не принимаются, т.к. они не соответствуют действующим стандартам. Поэтому, чтобы сохранить время и деньги, мы предлагаем сразу заменить счетчик на новый.