2020-03-19T18:07:24+03:00
Общество

Эксперты повысили уровень финансовой надежности Воронежской области

Агентство «Эксперт РА» присвоило региону высокий рейтинг кредитоспособности
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Фото:pixabay.com.Фото:pixabay.com.
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Рейтинговое агентство «Эксперт РА» опубликовало очередное исследование финансовой устойчивости Воронежской области. Согласно ему наш регион смог повысить рейтинг кредитоспобности с уровня ruАА- до ruАА.

«Повышение обусловлено позитивной динамикой экономических и бюджетных метрик, снижением среднего уровня нагрузки, а также устойчивой ликвидностью», – отметили в агентстве.

RuАА – это не максимальный уровень рейтинга (он соответствует категории ААА), однако очень близкий к нему. Согласно экспертам, наш регион обладает высокой кредитоспособностью, финансовой надежностью и устойчивостью по сравнению с другими объектами рейтинга. Вместе с этим, по их мнению, сдерживающим моментом является демографическая ситуация на территории области, в частности низкая рождаемость. Данный факт обусловлен вхождением в фертильный возраст женщин, родившихся в начале 90-х годов. Это трудное для страны время еще называют «демографической ямой».

Тем не менее, по информации правительства Воронежской области (что отметили и эксперты) в прошлом году ключевой индикатор местной экономики – внутренний региональный продукт (ВРП) – составил один триллион рублей (рост к 2018 году – 1,8%). Таким образом, на душу населения всего объема произведенных в регионе товаров и оказанных услуг (это и есть ВРП) пришлось по 431 тысячи рублей.

Росту экономики способствовал частный капитал, который на протяжении последних трех лет вкладывал средства в новые производства и развивал существующие. По итогам прошлого года суммарный объем таких инвестиций составил 251,8 млрд рублей. Одной из самых капиталоемких отраслей в 2019-м стало сельское хозяйство. По валовому производству продукции АПК эксперты поставили нашу область на пятое место в рейтинге субъектов РФ.

Позитивное влияние на рейтинговую оценку оказывает и бюджет области. Третий год подряд он исполняется с профицитом. Так, объем доходов по итогам 2019-го составил 118,8 млрд рублей, расходов – 115,5 млрд. При этом региональная казна имеет низкую зависимость от поступлений из федерального бюджета. Однако стоит отметить, что именно федеральные средства позволили региону в прошлом году построить большое количество школ и детских садиков, поддержать аграриев и отремонтировать дороги.

Помимо прочего, эксперты отметили неплохую собираемость налогов и успешное управление долговым портфелем, который представляет собой совокупность банковских и бюджетных кредитов. На 1 января текущего года в этом «портфеле» находятся 27,5 млрд рублей. Из них 55,7% – банковские кредиты, а 44,3% – бюджетные. Отмечается, что в прошлом году правительству области удалось снизить объем госдолга на 3,5 млрд рублей и погасить единственный облигационный заем на 2,9 млрд рублей. Эффективное управление долгом обусловлено невысоким уровнем расходов на его обслуживание – 0,5% от суммы налоговых и неналоговых доходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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