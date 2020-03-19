В ближайшее время ожидается рост спроса на такую продукцию
Предприятие дает возможность каждому максимально удовлетворить свою потребность в запасах молока. В связи со сложившейся ситуацией в стране некоторые воронежцы поспешили запастись продуктами первой необходимости. Хотя в регионе эпидемическая ситуация остается под контролем, в супермаркетах повысился спрос не только на гречку или муку, но и на масло, молоко, сыр. Генеральный директор компании «Молвест» Анатолий Лосев уверен, что в ближайшее время ожидается рост спроса на молочную продукцию с длительным сроком хранения. Ультрапастеризованное молоко «Вкуснотеево» жирностью 2,5% или 3,2% производят на современном оборудовании в закрытой системе без доступа воздуха. Технология обработки заключается в быстром нагреве и резком охлаждении молока. Далее идет розлив в асептическую многослойную упаковку, которая защищает содержимое от внешнего воздействия. Именно поэтому естественный вкус сохраняется на протяжении 4 или даже 6 месяцев. Так что вкусное молоко всегда будет в вашем холодильнике! Цены снижены в Воронежской и Липецкой областях в магазинах «Молвест» и в некоторых торговых сетях региона.
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