В ближайшее время ожидается рост спроса на такую продукцию

Люди долго не подозревают, что у них не геморрой, а запущенный рак. Хирург рассказал о первых признаках онкологии

Как понять, что в толстой кишке опухоль и почему при колоноскопии не надо бояться боли, рассказал главный внештатный проктолог Минздрава Беларуси, завкафедрой хирургии БелМАПО Александр Воробей