Молодежь Воронежской области сможет попробовать свои силы в законотворчестве

В нашем регионе конкурс проходит при поддержке Воронежской областной Думы и регионального Молодежного парламента.

Конкурс проводится для привлечения инициативной молодежи к государственному управлению через участие в законотворческой деятельности. А также в целях выявления, отбора и поддержки наиболее перспективных молодежных проектов для дальнейшей подготовки законодательных инициатив. В проекте могут принять участие активные граждане в возрасте от 14 до 30 лет, которые стремятся к законотворческой деятельности.

Фото: пресс-служба Воронежской областной Думы.

– Подобные конкурсы могут стать для неравнодушной, инициативной воронежской молодежи бесценным опытом (а в дальнейшем и вполне реальным социальным лифтом), послужить основой проектов, которые принесут ощутимую пользу государству, совершенствованию его нормативно-правовой базы. Очень важно сегодня предоставить молодым людям инициативу, в том числе и в вопросах нормотворчества. Современной России нужно молодое поколение, которое будет понимать степень ответственности за развитие своей малой родины и страны, и видеть результат своего непосредственного участия в созидательных процессах, – отметил председатель Воронежской областной Думы, член президиума Генсовета «Единой России», секретарь Воронежского регионального отделения Партии Владимир Нетёсов.

Конкурс «Моя законотворческая инициатива», учрежденный в ознаменование 100-летия образования Государственной Думы России, в текущем году проводится уже в 15-й раз. В этот раз он посвящен 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Мероприятие состоит из двух туров – Всероссийский заочный конкурс и молодежный форум. В рамках молодежного форума для преподавателей, организаторов научной, творческой и проектной работы с молодежью и сопровождающих традиционно проводятся педагогические форумы, научно-методические семинары с выдачей соответствующих свидетельств.

В 2020 году конкурс «Моя законотворческая инициатива» проводится по девяти направлениям, среди которых государственное строительство и конституционные права граждан; экономическая политика; региональное законодательство и другие. Кроме основной идеи, цели и предмета законодательного урегулирования конкурсная работа должна содержать информацию о существующем правовом регулировании исследуемой проблемы с указанием существующих противоречий, последствиях предложенных законодательных новшеств, а также круге лиц, на которых предлагается распространить соответствующие инициативы.

Для участия в конкурсе воронежцам нужно в срок до 27 апреля (весенняя сессия) и 30 сентября (осенняя сессия) 2020 года направить в Оргкомитет пакет конкурсной документации.

Итоговое очное соревнование победителей заочного тура конкурса состоится в Москве в период с 19 по 21 мая (весенняя сессия) и с 14 по 16 октября (осенняя сессия) в детском доме отдыха «Непецино» Управления делами Президента Российской Федерации. На нем соискатели будут представлять результаты своих работ и защищать их перед жюри – экспертными советами. Победителям и их научным руководителям вручаются специальные дипломы и золотые именные знаки отличия «Депутатский резерв», также они будут приглашены на торжественный прием в Государственную Думу Российской Федерации.

Отметим, что в 2019 году в XIV Конкурсе приняли участие 1259 соискателей и научных руководителей, представлявших 388 образовательных и научных организаций из 188 муниципальных образований 69 субъектов РФ.

С положением о конкурсе и более подробной информацией можно ознакомиться на сайтах: www.integraciya.org и www.nauka21.com