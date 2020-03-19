2020-03-19T12:21:34+03:00
Общество

Покупать квартиру или подождать

Стоит ли ждать падения цен на новостройки: купить квартиру сегодня или отложить до лучших времен
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Этими вопросами задаются сегодня многие.

После обрушения цен на нефть 10 марта 2020 года и последующего резкого роста курса доллара некоторые аналитики начали прогнозировать падение цен на новостройки, проводя аналогию с обрушением цен на нефть в 2014 году. Такая аналогия абсолютно неуместна и даже некомпетентна считает руководитель аппарата Национального объединения застройщиков жилья (НОЗА) Кирилл Холопик.

Эксперт отмечает, что достаточно длительный период 2014 - 2018 гг. было значительное перепроизводство новостроек. На рынок выводилось намного больше квартир, чем продавалось. Это перепроизводство стало причиной банкротства более 600 застройщиков, остановки строительства почти 200 тысяч квартир, а также многочисленных случаев срыва запланированного срока ввода домов.

Строительная отрасль довольна инертна. Процесс с момента получения земельного участка и разработки документации до ввода объекта в эксплуатацию занимает довольно длительный период, как правило, не менее двух лет. Поэтому застройщики, в стремлении вернуть вложенные деньги, продолжали в большом количестве выводить на рынок новые проекты, несмотря на падение продаж.

В итоге падение цен на нефть в 2014 году взорвало пузырь перепроизводства новостроек, который сформировался из-за одновременного наращивания объемов и падения продаж. В результате произошло падение цен на новостройки, массовые остановки строительства, банкротство застройщиков.

В 2019 году рост цен на новостройки ускорился. Причиной стало недопроизводство. В прошлом году впервые за последние годы на рынок было выведено квартир в два раза меньше, чем продано. По мониторингу НОЗА в целом по России ассортимент предложений квартир за 2019 год сократился на 14,5%, что привело к росту цен в среднем на 12%.

Приоритетной задачей для застройщиков стал переход на новую модель финансирования жилищного строительства, при которой невозможно появление обманутых дольщиков. Эта задача была выполнена. С 1 июля 2019 года отрасль перешла на проектное финансирование. Теперь банки тщательно проверяют застройщиков и проекты. В случае, если обнаруживают риски, то притормаживают кредитование строительства новых объектов. Получается, что в ближайшее время однозначно сохранится недопроизводство новостроек, а цены за квадратный метр продолжат расти.

По словам Андрея Соболева, генерального директора АО «ДСК» – одного из ведущих воронежских застройщиков, повышение цен на новостройки также будет связано с ростом себестоимости строительства. «Некоторые эксперты рынка высказывают мнение, что в рамках программы импортозамещения российские застройщики перешли на строительные материалы отечественного производства, поэтому мало зависят от курса валют. Это суждение ошибочное, – считает топ-менеджер ДСК. – Даже если промышленное предприятие находится и работает на территории России, то там, как правило установлены производственные технологические линии зарубежного производства. Соответственно запчасти для оборудования и расходные материалы приобретаются за границей. Кроме того, основные комплектующие для сложных инженерных объектов (котельные, насосные и водоподъемные станции, слаботочные системы, системы пожаротушения и дымоудаления, лифты и т.д.) также производятся нашими иностранными коллегами.

Комментируя ситуацию на рынке Андрей Соболев прогнозирует вторую волну роста цен на новостройки. Она будет обусловлена опосредованным повышением цен на металл, цемент и другие строительные материалы, которые вынужденно подорожают из-за роста стоимости транспортных и логистических расходов.

При этом ипотека может также подорожать. То есть завтра покупка новостройки станет однозначно дороже, чем сегодня.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Ариадна Павловна Бажова-Гайдар, мама реформатора: В Музее Гайдаров в Арзамасе посетители сразу же проходят к экспозиции Егора. Меня это порадовало
19 марта - День рождения Егора Гайдара, одного из основных руководителей и реформаторов России 90-х годов (скончался 16 декабря 2009 года в возрасте 53 лет)
Малые реки Воронежской области могут включить в программу по восстановлению биоресурсов
Депутаты Воронежской областной Думы предложили Правительству РФ расширить перечень региональных водоемов, биоресурсы которых будут восстанавливать с привлечением государственных средств
Новости 24
Детской школе искусств присвоили имя худрука «Воронежских девчат»
Молодежь Воронежской области сможет попробовать свои силы в законотворчестве
В Воронеже власти рассказали, что собираются делать с канализационным потопом на Шишкова
В Воронеже временно отменили личный прием граждан в мэрии и управах районов
За 29 тыс руководительница лаборатории превратила низкосортные семечки в высококачественные
В Воронежской области ревнивца, убившего подругу, посадили на девять лет
Воронежские УК обрабатывают подъезды многоэтажек от коронавируса
В Воронеже задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске
В Воронеже поймали серийных автоворов
В Воронеже за сутки с подозрениями на коронавирус госпитализировали восемь человек
В Воронежской области инспекторы ГИБДД не дали опрокинуться грузовику с прицепом
В Воронеже мошенник лишил мужчину 225 тысяч рублей
Спортивные стартапы воронежских бизнесменов могут поддержать на федеральном уровне
Гастрольные спектакли в Воронеже перенесли на май и ноябрь
В Воронеже ищут новых жертв работодателей, не заплативших зарплату на 135 тысяч рублей
Покупать квартиру или подождать