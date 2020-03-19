Советы психолога: как воронежским родителям и детям провести длинные каникулы

С 17 марта школьники воронежской области отправились на досрочные каникулы. По первоначальной информации, приступить к учебе ребята должны были 25 марта. Однако накануне региональный оперативный штаб по противодействию коронавирусу, решил продлить отдых до 30 марта. Вполне вероятно, что и это не окончательная дата. Ведь федеральные власти установили крайний срок каникул - до 12 апреля.

Как детям и их родителям правильно настроиться на такой длительный отдых и как в этот период грамотно распределить нагрузку, корреспонденты «КП - Воронеж» поинтересовались у гештальт-психолога Нонны Казмировой.

- Я бы предложила посмотреть на этот процесс не как на закручивание гаек (напряжения и так очень много), а как на возможность немного больше отдохнуть. Даже родителям. Например, если они отправили свое чадо к бабушкам-дедушка, у них точно появилось несколько часов на себя. Ребенок также может отдыхать больше, но не исключая образовательной нагрузки. Мамам и папам нужно изначально обозначить четкие границы, сказать: «Сын (дочь), у тебя неожиданные каникулы. С одной стороны, это здорово и приятно. С другой, ты все-таки должен делать минимальную часть учебных заданий». В такой ситуации не нужна излишняя радость, но и не стоит позволять ребенку впасть в прокрастинацию (когда и задания не делает, и не отдыхает), - , - поясняет специалист. - Еще один важный момент: контролировать выполнение уроков должны только родители. Спросите сначала, как день прошел, как ребенок чувствует себя. А потом спокойно узнайте, что он выполнил. Не нужно перекладывать эти обязанности на бабушек-дедушек. Они не должны проверять уроки и воспитывать ваших детей. Оставьте им функцию присмотра.

Психолог акцентирует внимание: продленные каникулы, дистанционная работа, карантин - меры, которые принимаются, чтобы люди не заболели. Но если не разгрузить нервную систему, постоянно находиться в стрессе, накручивать себя - заболеть очень легко. На такие перемены (кажущиеся порой опасностью) нужно реагировать спокойно. Иммунитет укрепляется только при стабильной нервной системе. Так что дайте отдохнуть и ребенку, и себе.