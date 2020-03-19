2020-03-19T08:16:58+03:00
Коронавирус Covid-19

«Соседка вернулась из Италии, но ее не проверили на коронавирус»: что делать обеспокоенным воронежцам

Разбираемся, куда и с какой информацией нужно обращаться в такой ситуации
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Юрий КОЗЛОВ
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Обеспокоенная читательница обратилась в редакцию «КП - Воронеж». Женщина из Новоусманского района рассказала нам следующую историю. В доме напротив, в двух соседствующих квартирах, живут мать и дочь. Последняя около десяти дней назад вернулась из Италии. Но, по словам нашей собеседницы, медики не осматривали девушку на наличие коронавируса, и режим самоизоляции она не соблюдает.

- Ее мать сама об этом рассказала. Мол, только на границе температуру померили и все. Девушка дома не сидит: и в Воронеж ездит, и в Москве еще раз за эти дни побывала. Ну, хоть бы врачи из районной больницы заглянули! - негодует местная жительница. - Тем более ее мать работает техперсоналом в нашем супермаркете. Там же огромный поток людей. А если она заразилась от дочери? Что тогда будет?

Ситуация возникает, безусловно, деликатная. И доносить на знакомых вроде бы не хочется, но и беспокойство за свое здоровье не дает покоя. Однако, даже если гражданская позиция возобладала над соседскими чувствами: куда обратиться?

В региональном департаменте здравоохранения нам пояснили: медики работают по заявочному принципу. А это значит, что врачи могут навестить девушку, только если она сама их вызовет. Сотрудники районной больницы могут отреагировать и поехать по указанному читательницей адресом, но хозяева вправе просто не открыть дверь. Они никого не вызывали. В таких ситуациях облздрав посоветовал обращаться в Роспотребнадзор.

В региональном управлении этого ведомства рассказали: все, кто прибывает из заграницы самолетом, проходят первичный осмотр в аэропорту. Данные из воздушной гавани направляют санитарным врачам в регионы. Вернувшись домой, человек должен позвонить на «горячую линию» Роспотребнадзора и еще раз заявить о себе. Повторная запись нужна для подстраховки. Так формируются списки людей, прибывших из эпидемически неблагополучных стран, которым санитарные врачи дают определенные рекомендации. Например, соблюдать режим самоизоляции.

Если вы хотите выяснить, находится ли конкретный человек под медицинским наблюдением, или сообщить, что знакомый нарушил предписанный режим и разгуливает по улицам, специалистам Роспотребнабнадзора нужно сообщить ФИО человека, дату рождения, адрес регистрации, контактный телефон (желательно). Без этих данных санитарные врачи, к сожалению, ничего не смогут сделать.

Телефон «горячей линии» регионального управления Роспотребнадзора: 8 800 201 59 78.

ИСТОЧНИК KP.RU

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