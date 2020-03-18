2020-03-18T14:44:46+03:00
Общество

Торговые сети Воронежа сделали двухнедельные запасы товаров первой необходимости

Дефицита продовольствия на складах нет
Елена ФЕДЯШЕВАТатьяна МИСТЮКОВА
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Опустошенные полки едва успевают заполнять сноваОпустошенные полки едва успевают заполнять сноваФото: Елена ФЕДЯШЕВА
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События последних дней и вести с фронта борьбы с коронавирусом разделили воронежцев на два лагеря. Одни готовятся к худшему и сметают с полок супермаркетов все, что поможет пережить домашнее осадное положение с наименьшими потерями. Другие верят в лучшее и прибывают в замешательстве от искусственно созданного продовольственного ажиотажа. С начала недели соцсети пестрят фотографиями пустых прилавков магазинов и очередей к кассам. В первую очередь горожане закупаются крупами, макаронами, консервами и, как ни странно, - туалетной бумагой.

По данным торговых сетей, за прошедшую неделю на 30-40% вырос спрос на бакалейные товары (соль, сахар, крупы, консервы, иные товары длительного срока хранения) и на 50% - на антисептики.

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На фоне этого ажиотажа 17 марта правительство области встретилось с представителями сетевых супермаркетов, чтобы выяснить реальное положение дел с запасами и решить, как действовать дальше. Предприниматели заверили чиновников, что никакого дефицита нет, а на складах товаров первой необходимости достаточно для обеспечения населения области на ближайшие две-три недели. Тем не менее, правительство ввело мониторинг наличия и цен на 47 наименований продукции первой необходимости. Среди них масло подсолнечное, сахар-песок, соль поваренная пищевая, чай, мука пшеничная, хлебные изделия, рис, пшено, крупа гречневая, макаронные изделия, консервы (мясные, рыбные), картофель, моющие средства, туалетная бумага, спички, антисептики (антисептические лосьоны, антисептические салфетки).

"ТАКОЕ БЫВАЕТ ТОЛЬКО ПОД НОВЫЙ ГОД!"

Сотрудники распределительного центра сети «Магнит» в Новоусманском районе рассказали, что их склады полны и гречкой, и макаронами, и консервами, и мясом. И увеличения объемов поставок в магазины пока нет.

В первую очередь расхватывают крупы Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В первую очередь расхватывают крупыФото: Елена ФЕДЯШЕВА

Торговая сеть «Европа» также дефицита продовольственных товаров не ощущает, а на часть наименований из ажиотажного списка даже вводит скидки.

В магазинах воронежской сети «Центрторг» наблюдается повышенный спрос на крупу, макаронные изделия, муку. Соответственно, полки с этими группами товаров уже вчера 17 марта были практически пустыми. Оставались только дорогие товары: например, бурый рис, который и так мало кто покупает,или упаковки с крупами в варочных пакетах. Гречки не было вообще, как и дезинфицирующих салфеток и гелей для рук. Продавцы говорят, что подобный ажиотаж бывает разве что перед новогодними праздниками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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