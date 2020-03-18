Что в Воронеже отменили из-за коронавируса

Воронеж перешел на режим повышенной готовности в связи с ситуацией по коронавирусу. Поэтому власти запретили массовые мероприятия. Сначала это касалось действительно масштабных мероприятий формата фестивалей и больших соревнований. А также детских спектаклей - первыми закрылись на вынужденные каникулы ТЮЗ и театр кукол, остальные же культурные учреждения работали в штатном режиме, но с усилением обработки воздуха и поверхностей с помощью дезинфицирующих веществ.

Но с 19 марта областные власти приостановили проведение любых мероприятий в воронежских театрах, музеях, библиотеках, а также в филармонии и ВКЗ. До 10 апреля.

- Запланированные репертуарные и гастрольные спектакли и концерты будут переноситься на другие дни, - сообщили в правительстве региона.

Выполняйте предписания по предотвращению заболевания: в магазинах и других общественных учреждениях носите маски, избегайте поцелуев и рукопожатий со знакомыми, пользуйтесь спиртовыми салфетками и дезинфекторами (носите их в кармане и сумке), не трогайте лицо, чаще мойте руки.

Все театры ушли на вынужденные каникулы.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ПЕРЕНЕСЕНЫ ФЕСТИВАЛИ

Архитектурный форум "Зодчество VRN" - на неопределенный срок.

Фестиваль электронной музыки Kommuna 3.0 - на неопределенный срок

Фестиваль "Воронежская камерата" - на осень

Фестиваль независимых театров "Центр" - на осень

Фестиваль документального театра для подростков "Вербатимфест" - на осень

Шествие и косплей-шоу фестиваля японской анимации - перешел в он-лайн формат

Строительный форум и выставка BUILD - на неопределенный срок.

Всероссийская акция "Тотальный диктант" - на осень.

Косплееры встретятся в формате он-лайнФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ПЕРЕНЕСЕНЫ КОНЦЕРТЫ

Выступление Артура Пирожкова - на 18 мая Билеты действительны.

Концерты Стаса Михайлова, Дениса Клявера, Нурлана Сабурова, а также шоу «Хранители времени» - на неопределенный срок Билеты на них будут действительны на новые даты.

Концерты групп Starset и Uriah Heep - на неопределенный срок.

Концерт литератора Игоря Губермана - на 16 октября, билеты действительны.

Выступление певицы Дианы Анкундиновой - на 3 ноября, билеты действительны.

Концерт певицы Кати Ростовцевой - на 27 сентября, билеты действительны.

В книжном клубе «Петровский» отменили все концерты иностранных музыкантов. Их можно обменять на новые представления или сдать.