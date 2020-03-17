В Воронеже открылся крупнейший салон Fresh Auto по продаже автомобилей с пробегом*

В Воронеже состоялось открытие крупнейшего в городе салона Fresh Auto по продаже и сервисному обслуживанию автомобилей с пробегом. Новый комплекс площадью более 6,7 тысячи квадратных метров расположился на улице Изыскателей. Салон включает два шоу-рума, просторную сервисную и клиентскую зоны. Под крышей представлено порядка 200 автомобилей, а потенциал прилегающей уличной территории позволяет разместить до 1 000 машин.

- Ключевой принцип современной компании - умение динамично перестраиваться под любые нужды. Это та компетенция, которую наша команда наращивает ежедневно, благодаря чему мы устойчиво себя чувствуем на изменчивом рынке, - подчеркивает основатель Fresh Auto Денис Мигаль. - Новая локация позволит серьезно нарастить объемы продаж автомобилей с пробегом в Воронеже. Мы планируем уже до конца года выйти на показатели нашего салона, располагающегося в северной части города, и закрепить за собой звание ключевого игрока по продажам автомобилей с пробегом в регионе, реализовав на новой локации более 2000 автомобилей.

Сегодня сеть выросла до 15 автосалонов в семи регионах России

«Выступаем за цивилизованный автомобильный рынок»

Fresh Auto основана в 2006 году. Изначально компания специализировалась исключительно на продаже автомобилей с пробегом, но уже в 2016 году она вышла на рынок новых автомобилей, открыв первый дилерский центр Ford в Ростове-на-Дону. Сегодня сеть выросла до 15 автосалонов в семи регионах России.

- Мы выступаем за цивилизованный рынок и открыто выстраиваем отношения с клиентом. Наши специалисты досконально проверяют каждую машину и предоставляют экспертизу как тому человеку, у которого приобретают ее, так и тому, которому продают. Важно, чтобы все привыкали работать честно. Многие бренды и компании недооценивают эту сферу. Когда мы только пришли в Воронеж, увидели, что, наверное 85% иномарок на вторичном рынке были плохого качества - без подушек безопасности или со крученным пробегом. Но люди почему-то думали, что это нормально. Когда Fresh Auto стал завозить качественные автомобили - потребитель это оценил. Для нас принципиально состояние наших машин, - комментирует Денис Мигаль.

Две тысячи проданных автомобилей - такая задача, по словам основателя Fresh Auto Дениса Мигаля, стоит на текущий год перед открывшимся салоном. За полтора года точка должна выйти на новый плановый показатель: ожидается, что к тому времени каждый месяц не менее 500 машин будут находить новых владельцев.

Две тысячи проданных автомобилей - такая задача, по словам основателя Fresh Auto Дениса Мигаля, стоит на текущий год перед открывшимся салоном

«Воронеж - важная точка развития»

Еще одна важная новость для воронежских автомобилистов - начал работу новый центр Ford, официальным дилером которого также выступила компания Fresh Auto. Салон находится по соседству - на улице Изыскателей. Его площадь - свыше 2,2 тысячи квадратных метров. Большую часть этого пространства занимает шоу-рум с комфортной клиентской зоной. Здесь же расположились складские помещения и сервисная зона.

- У нас положительный опыт сотрудничества с Fresh Auto. Нам нравится та энергия, с которой работает компания, ее позитивный взгляд на автомобильный рынок. Есть общее желание - развивать сегмент коммерческого транспорта. И команда нашего партнера позволяет уверенно смотреть на будущее марки в регионе. Воронеж - важная точка развития, - прокомментировал Антон Старостенко, региональный менеджер Ford Sollers.

Важная новость для воронежских автомобилистов - начал работу новый центр Ford

- Сотрудничая с Ford c 2016 года, мы видим большой потенциал в появлении третьего дилерского центра в сети. Рассчитываем, что воронежский рынок станет благодатной почвой для продвижения бренда. В 2020 году мы планируем реализовать более 150 автомобилей Ford в Воронеже, - рассказал Денис Мигаль. - Нам нравится этот продукт - это важно. По моему мнению, коммерческая линейка Ford - наверное, лучшее предложение по цене и качеству.

Многих воронежцев сейчас волнует, как скажутся колебания рубля на цене новых автомобилей. Антон Старостенко подчеркнул, что стратегия Ford, безусловно, зависит от ситуации на рынке. По его мнению, в апреле, скорее всего, стоимость ряда моделей будет пересмотрена. Однако индексация должна пройти как можно мягче, чтобы сложившаяся ситуация не шокировала потребителей.

*Крупнейший в регионе по продаже автомобилей с пробегом