2020-03-17T16:56:12+03:00
Общество

В 2019 году из-за незаконных врезок и воровства газа ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» нанесен ущерб более чем на 9,5 млн рублей

Специалистами ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» в течение прошлого года были выявлены факты незаконных врезок и несанкционированного отбора газа как физическими, так и юридическими лицами в Воронежской области
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После проведения профилактических рейдовых мероприятийпоставщиком газа направлены в правоохранительные органы материалыо зафиксированных правонарушениях на общую сумму 9,628 млн руб.

На 01 января 2020 года к административной ответственности уже привлечены 6 абонентов, также вынесен 1приговор в рамках уголовного дела. Работа, направленная на профилактику и пресечение фактов несанкционированного отбора газа потребителями, ведется на постоянной основе, тем более в холодное время года, когда потребление ресурса максимально.

Причиной использования крайних мер является не только хищение газа, но и реальная опасность того, что врезки в газопроводы, самовольные вмешательства в газовое оборудование и приборы учета ставят под угрозу жизни людей.

Помимо административной ответственности, самовольное подключение к системе газоснабжения – это основание для возбуждения уголовного дела по статье 158 УК РФ, результатом которого могут стать серьезные санкции: от штрафа свыше 100 тысяч рублей до лишения свободы на срок до 6 лет.

«Абоненты, производящие самовольные врезки, напрасно рассчитывают на то, что это им сойдет с рук. Ведь сотрудники газовой службы регулярно производят проверку подведомственных участков. Хищения становятся очевидны, а найти тех, кто самовольно врезается в газопроводы, не представляет особого труда»- отметил заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» Евгений Семынин.

Справка:

ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» - компания, входящая в структуру ООО «Газпром межрегионгаз» (100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром») и осуществляющая поставку природного газа всем категориям потребителей Воронежской области.

Статья 158 (часть 3, п. б) Уголовного Кодекса РФ (в ред. Федерального закона от 30.12.2006 № 283): «Кража, совершенная ….. из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода …наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до полутора лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового».

ИСТОЧНИК KP.RU

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В 2019 году из-за незаконных врезок и воровства газа ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» нанесен ущерб более чем на 9,5 млн рублей
Специалистами ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» в течение прошлого года были выявлены факты незаконных врезок и несанкционированного отбора газа как физическими, так и юридическими лицами в Воронежской области
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