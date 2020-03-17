2020-03-17T15:41:01+03:00
Экономика

Портфель привлеченных средств физлиц ВТБ в Воронежской области вырос на четверть

По итогам 2019 года портфель привлеченных средств частных лиц ВТБ в Воронежской области увеличился на 25% и на 1 января составил 60,7 млрд рублей
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Розничный кредитный портфель банка в регионе вырос на 17%, до 39,6 млрд рублей.

В сегменте кредитования основная доля в портфеле приходится на ипотеку и кредиты наличными. Ипотечный портфель за год увеличился на 17%, до 20,6 млрд рублей, портфель кредитов наличными на 19%, до 15,4 млрд, автокредитов - на 13%, до 2,2 млрд рублей.

Всего за 2019 год жителям региона оформили в ВТБ 24,5 тысяч займов на общую сумму 18 млрд рублей, из них 8,8 млрд – кредиты наличными. При этом наиболее динамично развивалось автокредитование – выдачи составили 1,7 млрд рублей (+11% к прошлогоднему показателю). Квартиру в ипотеку с финансовой поддержкой ВТБ в 2019 году купили 4,5 тысячи воронежцев, общая сумма выданных жилищных займов – 7,5 млрд рублей (+5%).

В течение года динамично росли показатели и по сберегательным продуктам. Средства физлиц, привлеченные в депозиты, увеличились на 17% и достигли 49,7 млрд рублей. В инвестиционные продукты жители региона разместили почти 11 млрд рублей – на 90% больше, чем годом ранее. Доля банка на региональном рынке привлечения выросла до 13,6%.

Управляющий ВТБ в Воронежской области, вице-президент Владимир Пенин отметил: «Результаты нашей работы в розничном сегменте в 2019 году отражают основные экономические тенденции региона. При общей положительной динамике показателей отдельно можно выделить рост выдач автокредитов как результат действия госпрограмм «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Кроме того, мы отмечаем востребованность программ господдержки по ипотеке, увеличение доли продаж квартир в новостройках в связи с внедрением системы счетов эскроу. В наступившем году нам важно быть в тренде рынка, внедрять новые разработки в сфере B2C, предвосхищая потребности клиентов. Только при таком проактивном подходе возможно стать банком первого выбора, к чему мы стремимся в соответствии с принятой стратегией развития ВТБ». Банк ВТБ (ПАО).

ИСТОЧНИК KP.RU

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