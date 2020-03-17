В Воронежской области нет дефицита продуктов

Его создали по поручению министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева.

Штаб будет контролировать запасы продовольствия и цены на продукты. Каждый субъект Федерации, в том числе Воронежская область, обязан обеспечить запасы основных категорий продовольствия не менее чем на два месяца, а также проработать возможность значительного наращивания объемов сельхозпроизводства в сжатые сроки.

В нашем регионе будут проводить ежедневный мониторинг цен на продукты и еженедельный – запасов продовольствия и сырья (прежде всего, зерновых).

В областном правительстве заверили, что сейчас запасы продовольствия в регионе оцениваются как достаточные, дефицита нет.

Олег КУЗНЕЦОВ