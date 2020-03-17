2020-03-17T16:32:19+03:00
Общество

В Воронежской области нет дефицита продуктов

При департаменте аграрной политики Воронежской области 17 марта начал работать оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации на продовольственном рынке
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Фото: Пыхалова Юлия.Фото: Пыхалова Юлия.
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Его создали по поручению министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева.

Штаб будет контролировать запасы продовольствия и цены на продукты. Каждый субъект Федерации, в том числе Воронежская область, обязан обеспечить запасы основных категорий продовольствия не менее чем на два месяца, а также проработать возможность значительного наращивания объемов сельхозпроизводства в сжатые сроки.

В нашем регионе будут проводить ежедневный мониторинг цен на продукты и еженедельный – запасов продовольствия и сырья (прежде всего, зерновых).

В областном правительстве заверили, что сейчас запасы продовольствия в регионе оцениваются как достаточные, дефицита нет.

Олег КУЗНЕЦОВ

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