2020-03-17T14:34:35+03:00
Василий Песков

«Василий Песков смотрел на мир глазами любопытного человека»

О работе над памятником писателю и журналисту рассказал депутат Аркадий Пономарев
Марина БЕЛОГЛАЗОВА
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Песковские чтения в Воронежском заповеднике уже стали доброй традицией.Песковские чтения в Воронежском заповеднике уже стали доброй традицией.Фото: Соцсети
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14 марта, в день 90-летия со дня рождения Василия Пескова, в Воронежском государственном заповеднике прошли уже седьмые Песковские чтения. Об увековечивании памяти знаменитого журналиста «Комсомолки» и защитника природы рассказал депутат Госдумы Аркадий Пономарев:

- Василий Михайлович для меня не только национальное достояние. С его именем связаны тёплые семейные воспоминания. Мой отец преподавал в воронежской школе киномехаников, куда поступил и Василий Михайлович. Спустя несколько лет отец узнал в молодом талантливом обозревателе «Комсомолки» одного из своих студентов.

Конечно, отец пристально следил за творчеством Василия Михайловича. Искренне радовался его успехам. Отмечал его необычайно точную, живую и понятную каждому творческую самобытность.

Василий Михайлович смотрел на мир «глазами любопытного человека». Умел рассказать обо всем просто, ясно и тепло. По тонко подмеченным деталям создавал точные и яркие образы. Помогал в обыденном разглядеть сокровенное. Был по-житейски мудр. Кем бы ни был его собеседник – школьник, тракторист, инженер, космонавт, президент – оставался искренним, прямолинейным и неизменно доброжелательным.

В этом, на мой взгляд, и был секрет его убедительности. Его слово трогало людские сердца и влияло на высокие государственные решения. Это и творческий дар, и позиция. Позиция Человека и Гражданина с большой буквы.

Недаром творческое наследие Василия Михайловича, его заветы человечеству перешагнули за рамки эпохи. И сегодня, во времена деформации всевозможных смыслов, для многих из нас они служат путеводной звездой. Мерилом правильного отношения к жизни, обществу, человеку, природе.

Философия Василия Михайловича – это и моя философия. Её мне прививали отец и мать. А она очень проста:

Мир сберегут чистые сердцем и сильные духом.

Чтобы быть счастливым – ешь честно заработанный хлеб.

Выбери труд, который будет приносить радость.

Люби и будь любим.

Чувствуй себя частицей народа и сыном своей Отчизны.

И тогда прогресс будет прогрессом, а не хищническим разграблением природных ресурсов. И человек будет оставаться человеком в том смысле, в котором задуман Природой.

Поэтому вопрос увековечения памяти Василия Михайловича для меня – и личный, и общественный.

К его проработке мы приступили в 2018 году. Не сразу дело наладилось. Но сегодня с уверенностью можно сказать, что мы на финишной прямой. Над созданием памятника работает наш известный воронежский скульптор. На мой взгляд, он сумел передать характер, глубину натуры и жизненную позицию нашего выдающегося земляка.

Макет был единодушно одобрен родными и близкими. И сейчас мастер работает над полномасштабной скульптурой.

В ходе решения задачи по увековечению памяти Василия Михайловича познакомился со многими интереснейшими людьми, увлеченными энтузиастами. Отдельные слова благодарности хочу выразить заведующей музеем В.М. Пескова в Воронежском государственном заповеднике Наталии Юрьевне Хлызовой (Наталия Хлызова) за сохранение памяти об этом уникальном человеке и популяризацию творческого и культурного наследия Василия Михайловича Пескова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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