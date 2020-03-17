В Воронежской области усилят контроль за соблюдением законодательства, позволяющего снизить риски паводков

Сегодня в регионе насчитывается 227 населенных пунктов, подверженных затоплению.

Члены Комитета по экологии и природопользованию Воронежской областной Думы в ходе выездного заседания в Таловском районе обсудили подготовительные мероприятия к прохождению весеннего паводка 2020 года.

В рабочей поездке приняли участие депутаты регионального парламента, представители профильных структур регионального правительства, управления МЧС, Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, Федерального агентства водных ресурсов, местного самоуправления и ГО ЧС Павловского, Бутурлиновского, Калачеевского, Аннинского и Эртильского районов.

Вначале поездки они осмотрели гидротехническое сооружение, построенное на одном из искусственных водоемов Таловского муниципального района. Глава администрации района Виктор Бурдин сообщил, что сегодня на подведомственной ему территории располагается 175 прудов.

Фото: пресс-служба Воронежской областной Думы.

– Если прорыв плотины произойдет на одном из крупных прудов, а в районе есть пруды с объемом чаши 3 млн кубометра воды, или Таловском водохранилище (2 млн кубометров), то это может привести к полному затоплению нескольких населенных пунктов. Поэтому, мы уделяем особое внимание состоянию гидротехнических сооружений на всех водоемах района, – сообщил Виктор Бурдин.

Парламентариям показали автоматическую систему понижения уровня воды в пруду. Контролируемый сброс воды, пояснили специалисты, гарантирует сохранность ГТС и убережет от подтопления близлежащие поселки.

Председатель Комитета по экологии и природопользованию Воронежской облдумы Владимир Ключников отметил, что в Таловском районе подготовка к половодью проводится заблаговременно и на высоком уровне. Поэтому именно эта территория была выбрана членами Комитета для обсуждения ситуации о готовности всех служб региона, в том числе и законодательных органов власти, к возможной паводковой ситуации.

Фото: пресс-служба Воронежской областной Думы.

– В этом году из-за природных особенностей зимы складывается благоприятная паводковая ситуация. Массового половодья на основных реках и искусственных водоемах региона не прогнозируют. Однако, проблема технического состояния ГТС остается. У нас в регионе более 1150 прудов, на 60 из них гидросооружения находятся в состоянии, близком к аварийному. Прорыв такой плотины может привести к самым негативным последствиям, – подчеркнул Владимир Ключников. – Поэтому мы хотим привлечь внимание всех ответственных служб к неукоснительному соблюдению федерального законодательства, касающегося безопасности таких объектов.

За период с 2015 по 2019 годы в регионе проведен ремонт 12 ГТС, находившихся в неудовлетворительном техническом состоянии. Общий объем финансирования составил 118 млн руб., в том числе средства федерального бюджета – 75,7 млн руб., областного бюджета – 42,3 млн руб. В текущем, а также в 2021 году планируется провести капитальный ремонт еще 6 аварийных ГТС (2 областных и 4 муниципальных в Эртильском и Таловском районах, с общей стоимостью работ 48,5 млн руб.) и на 4 ГТС разработать проектную документацию. Для подготовки гидросооружений к прохождению половодья 2020 года департаментом природных ресурсов и экологии в адрес муниципальных образований области направлены письма о проведении комплекса профилактических мероприятий.

Парламентарии попросили прояснить ситуацию со строительством нового жилья, дачных строений, объектов производственного и социального назначения на территориях, подверженных негативному воздействию вод.

Фото: пресс-служба Воронежской областной Думы.

Было отмечено, что в документах территориального планирования и градостроительного зонирования был проведен учет и отображение территорий, подверженных затоплению. На основании информации, поступившей от муниципальных образований Воронежской области, Донским бассейновым водным управлением Федерального агентства водных ресурсов был согласован график подготовки органами исполнительной власти предложений об определении границ зон затопления.

Как отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, по итогам выездного заседания Комитета был принят ряд практических решений, направленных на повышение эффективности противопаводковых мероприятий.

Фото: пресс-служба Воронежской областной Думы.

– В Воронежской области находится 227 населенных пунктов, подверженных затоплению. По закону органы местного самоуправления этих муниципальных образований должны обеспечивать соблюдение режимов и ограничений при осуществлении градостроительной и иной хозяйственной деятельности. Итогом выездного заседания стало принятие постановления об усилении контроля, в том числе депутатского, за соблюдением органами власти и специальными службами законодательства, позволяющего снизить риски чрезвычайной паводковой ситуации, а также нанесения вреда жизни, здоровью и имуществу граждан, имуществу организаций и государства в случае масштабного половодья либо подтопления паводковыми водами, – сообщил Владимир Нетёсов.