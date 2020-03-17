2020-03-17T17:02:31+03:00
Общество

В Воронежском госуниверситете открыли лабораторию искусственного интеллекта Сбербанка

Студенты могут рассчитывать на то, что их успехи в обучении помогут найти интересную работу
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15 марта в Воронежском госуниверситете состоялось открытие лаборатории искусственного интеллекта Сбербанка. В современной аудитории установлены компьютеры, о которых могут только мечтать поклонники видеоигр. Однако процессоры последнего поколения нужны не для развлечений, а для того, чтобы студенты могли осуществлять высокопроизводительные вычисления.

- Это знаковое событие, которому предшествовала двухлетняя работа. Впервые идею создания лаборатории искусственного интеллекта на базе ВГУ мы обсудили в 2018 году. Сбербанк в тот момент начал масштабную трансформацию от традиционного финансового института в технологическую компанию. Нам важно развитие компетенций именно в регионах. На мой взгляд, все было сделано своевременно, потому что искусственный интеллект уже сейчас окружает нас. А специалистов в этой области - не так много. Потребность в них постоянно растет. Когда есть кадры - это подспорье для того, чтобы обрести лидерство в технологиях, - отметил Александр Закурдаев, заместитель Председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк.

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В первую очередь сверхсильные машины опробуют студенты факультета прикладной математики, информатики и механики (ПММ) - в программу их обучения уже включены занятия в новой лаборатории. Хотя возможность воспользоваться мощными компьютерами будет и у других обучающихся - для индивидуальной работы будут отведены особые часы. Ведь машинное обучение полезно и в работе физиков, химиков или, например, экономистов.

Искусственный интеллект, цифровизация, большие данные - современному студенту важно понимать не только суть этих процессов, но и то, как они применяются в реальной жизни. Не каждый сможет дома «обучить» модель, потому что для этого требуется крайне много вычислений - обычная техника не справляется.

- Лаборатория искусственного интеллекта Сбербанка - это лепесток в стройной системе ВГУ. Всего таких лабораторий пять в нашем университете. Они объединены вокруг суперкомпьютерного центра. Мы создали перспективную среду для исследований и обучения в области анализа данных и искусственного интеллекта, - подчеркнул Дмитрий Ендовицкий, ректор ВГУ.

Руководитель лаборатории Игорь Замятин признался, что часто приводит обучающимся в пример те решения, которые применены в Сбербанке. Молодые люди учатся сами на основе накопленных данных разрабатывать модели, которые представляют собой математические алгоритмы. Эти алгоритмы в свою очередь способны делать прогнозы или предлагать решения. Подобный опыт важен для работы в реальной компании, например, машинное обучение важно в оценке кредитоспособности заемщика.

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- Воронежское отделение заинтересовано в пополнении высококвалифицированными кадрами. С каждым днем мы все больше нуждаемся в специалистах IT-сферы, способных работать с искусственным интеллектом. Теперь у нас есть возможность держать в поле зрения лучших студентов, радоваться их успехам. Возможно, будем устраивать какие-то конкурсы, чтобы выявлять наиболее талантливых участников, - прокомментировал Денис Скребец, управляющий Головным отделением по Воронежской области ПАО Сбербанк.

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