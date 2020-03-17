В Нововоронеже прошел хоккейный турнир, посвященный 75-летию атомной промышленности

». Мероприятие посвятили 75-летию атомной промышленности.

Турнир стартовал в октябре 2019 года. Участие в нём приняли десять команд разного уровня мастерства. Всё это время на льду разворачивались жаркие баталии. В группе А первое место заняла команда «Бутурлиновка», второе – «Уран» (Нововоронежская АЭС), третье – «Лиски». В группе Б победителем стала команда «Новик2» (Нововоронежская АЭС), на втором месте – «Аркуда», на третьем – «Союз дорожных организаций».

Фото Евгении Россинской. Александр Толубаев и Владимир Поваров.

«Достижение нашей команды – это не только работа игроков, но и огромный труд тренерского состава, поддержка родных, друзей, зрителей. Будем оправдывать их доверие и дальше», - сказал капитан команды «Новик2», генеральный директор ледовой арены «Остальная» Александр Толубаев.

Награды победителям и призёрам вручили руководители Нововоронежской АЭС, представители администрации городского округа город Нововоронеж, Нововоронежской федерации по хоккею. Почётным гостем мероприятия стала многолетний капитан женской сборной России, многократный призёр чемпионатов мира, обладательница Кубка Европейских чемпионов Екатерина Смоленцева.

Фото Евгении Россинской. Екатерина Смоленцева.

«Результаты работы ледовой арены превзошли все наши ожидания. Нововоронеж стал точкой роста спортивного мастерства в хоккее и фигурном катании. Спортивному Нововоронежу быть, спортивному Нововоронежу развиваться!», - отметил директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

Турнир по хоккею среди любительских команд по традиции был приурочен к годовщине открытия ледовой арены «Остальная» в Нововоронеже. За два года ледовая арена стала любимым местом горожан для занятий спортом. Сеансы массового катания посетили около 100 тыс. человек. В секции по фигурному катанию занимается 85 детей от 3 до 14 лет, в секции по хоккею – 65 детей от 4 до 14 лет. Появление арены способствовало развитию любительского хоккея в Нововоронеже: в городе появилось семь хоккейных команд.

Фото Евгении Россинской. Общее фото.

Нововоронежская ледовая арена «Остальная» стала площадкой для проведения всероссийских тренировочных сборов по фигурному катанию и хоккею, турнира по хоккею среди детских команд городов-спутников АЭС, турнира по хоккею среди взрослых команд на призы Фонда «АТР АЭС», мастер-классов со звездами мирового хоккея.

Фото Евгении Россинской. Показательные выступления воспитанников секции по хоккею.

Напомним, строительство ледовой арены «Остальная» стало возможным благодаря Соглашению между Госкорпорацией «Росатом» и правительством Воронежской области. Ледовая арена общей площадью почти 5 тыс. квадратных метров имеет пропускную способность 260 человек в сутки, при этом на льду одновременно могут находиться 100 спортсменов. Трибуны Ледовой арены рассчитаны на 399 зрителей.

Фото Евгении Россинской. Показательные выступления воспитанников секции по фигурному катанию.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС