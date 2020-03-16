В Воронежской области на базе соцзащиты появятся «дневные стационары» для пожилых

По решению Минтруда РФ в этом году Воронежская область вошла в состав пилотных регионов, где внедряется система долговременного ухода (СДУ). СДУ является частью национального проекта «Демография», и на ее реализацию Воронежская область потратит 66,5 млн рублей, из которых 65,2 млн – средства федерального бюджета.

Организация новой системы ухода за пожилыми гражданами имеет не только медицинский аспект (выполнение предписаний лечащего врача), но и социальный. Предполагается, что волонтеры и сотрудники соцзащиты помогут восполнить дефицит самообслуживания и общения у пожилых, будут способствовать улучшение качества их жизни, а также помогут им наладить социальные связи с внешним миром. Иными словами, в системе две составляющие – уход и коммуникация.

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Как это все будет реализовано на практике, обсудили на практическом семинаре-совещании семинаре, организованном департаментом соцзащиты области. На нем рассмотрели не только создание системы долговременного ухода, но и организацию работы отделений дневного пребывания для пожилых граждан и граждан, страдающих легкой формой деменции. В региональном правительстве сообщили, что такие два отделения появятся в ближайшее время на базе управлений социальной защиты Советского района (Воронеж) и Бобровского района. Позже отделения откроются при управлениях социальной защиты Левобережного района (Воронеж) и Павловского района области.

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В рамках семинара будущие сотрудники пилотных учреждений апробировали комплекс социальных услуг, им продемонстрировали примеры проведения занятий по адаптивной физической культуре, упражнения для улучшения мозгового кровообращения и координации движений, для работы полушарий.

К слову, в прошлом году (до старта пилотного проекта) область уже приступила к внедрению СДУ за собственные средства. Тогда в Бобровский психоневрологический интернат закупили пояса для перемещения постояльцев, скользящие простыни, ортопедические подушки, прогулочные кресла-коляски с высокой спинкой, передвижные умывальники для лежачих, портативные носилки, наборы для бадминтона, мячи, гантели, стиральную машину, электропечь с духовкой, пылесос, холодильник и другие бытовые приборы. Специалисты учреждения специально учат стариков управляться со всей этой техникой, чтобы у них не утратились навыки самообслуживания.

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Но самое интересное, что сами постояльцы стали волонтерами друг для друга – те, кто покрепче помогают персоналу ухаживать за тем, кто в этом больше нуждается.

Все это и позволило нашему региону стать участником пилотного федерального проекта по внедрению системы долговременного ухода. До конца 2022 года вся областная соцзащита должна будет работать по новым стандартам. В частности, в системе появятся «помощники по уходу (сиделки)».

«Получившие такую квалификацию специалисты смогут ухаживать за лежачими больными до четырех часов в день семь дней в неделю – кормить, проводить гигиенические процедуры в дневное время, пока родственников нет дома. Кроме того, в рамках проекта будет создана Школа родственного ухода, в которой не только родственник, но и любой человек сможет научиться правильно ухаживать за нуждающимся в помощи», – пояснили в региональном правительстве.

Татьяна Мистюкова