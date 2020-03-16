Сенатор Сергей Лукин: Россия развивается как социально ориентированное государство

Дата мероприятия была определена с учетом того, что к этому дню в российский Сенат поступили итоги голосования всех региональных парламентов по федеральному закону, регулирующему внесение поправок в Конституцию.

- Процедура требует, чтобы данный законопроект получил поддержку не менее двух третей законодательных собраний регионов. Текст документа одобрили все 85 субъектов Российской Федерации, - пояснил сенатор от Воронежской областной Думы Сергей Лукин.

Комментируя итоги рассмотрения в региональных парламентах, Председатель СФ Валентина Матвиенко отметила, что предложенные главой государства новации отражают назревшие потребности дальнейшего развития как страны в целом, так и субъектов РФ.

В ходе заседания Совет Федерации принял Постановление «Об установлении результатов рассмотрения законодательными (представительными) органами государственной власти субъектов Российской Федерации Закона РФ о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти».

В тот же день Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в Конституцию и направил его в Конституционный суд, который должен вынести свое заключение в семидневный срок. В случае положительного вердикта, 22 апреля в РФ пройдет общероссийское голосование.

- Именно народ, граждане страны должны принять окончательное решение. И только в случае одобрения поправки вступят в силу, - заявила Валентина Матвиенко.

Также в ходе пленарного заседания Совет Федерации уточнил параметры бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов - внесенные изменения необходимы для финансового обеспечения расходных обязательств РФ в целях реализации Послания Президента Федеральному Собранию.

В частности, документ предусматривает увеличение расходов бюджета в 2020 году на 162,7 миллиарда рублей - до 19,666 триллиона рублей. В 2021 году он составит 21,190 триллиона, увеличившись на 556,9 миллиарда. А для 2022 года бюджет расширен на 677,6 миллиарда до 22,44 триллиона. Дополнительные средства будут направлены на ежемесячные выплаты пособий малообеспеченным семьям с детьми от трех до семи лет. Кроме того, они необходимы на расширение программы материнского капитала для семей, где родился первенец, и увеличение на 150 тысяч рублей суммы выплат при рождении второго или последующих детей, организацию бесплатного горячего питания для учащихся начальных классов и модернизацию первичного звена здравоохранения.

Чрезвычайно важно, что Россия развивается как социально ориентированное государство, убежден Сергей Лукин.

На исполнение мер, заявленных в Послании Президента, с учетом уже предусмотренных и дополнительных бюджетных ассигнований, за три года в целом потратят 4,57 триллиона рублей. Из них 4,36 триллиона - из федерального бюджета.

По словам Министра финансов РФ Антона Силуанова, принявшего участие в обсуждении, новация закона заключается в том, что поправки вносятся сразу в трехлетний бюджет с тем, чтобы определить источники финансирования мер, содержащихся в Послании. При этом глава ведомства особо подчеркнул, что все обязательства бюджета будут выполнены и необходимые для этого средства есть.

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин представил вниманию членов Совета Федерации заключение Счетной палаты на рассматриваемый законопроект. По его мнению, в условиях падения цен на нефть для выполнения всех задач Послания необходимо будет не только использовать доходы, но и перераспределять расходы внутри бюджета.

- Нам нужно будет исходить из новых реалий. Ближайшие два месяца покажут, по какому сценарию пойдет экономика. При этом резервов у Правительства достаточно, чтобы бюджетные обязательства выполнялись в предстоящие три года, - заявил Алексей Кудрин.

Председатель СФ Валентина Матвиенко призвала к эффективному контролю, в том числе парламентскому, за тем, чтобы все задачи, поставленные главой государства, были выполнены.

Кроме того, в ходе заседания верхней палатой Парламента была одобрена продажа Центральным Банком РФ пакета акций ПАО «Сбербанк России» Правительству России. Покупка будет произведена за счет той части средств Фонда национального благосостояния, которая превышает 7% ВВП.

- Совет Федерации неоднократно указывал на возможный конфликт интересов Центробанка как финансового регулятора и одновременно держателя акций Сбербанка. В результате принятия законопроекта, подготовленного Правительством РФ, данное противоречие будет устранено. Необходимо отметить, что, приобретая акции Сбербанка, Правительство РФ вкладывает средства Фонда национального благосостояния в надежный и доходный актив, стабильно приносящий прибыль. Значимым также является тот факт, что часть доходов, полученных ЦБ РФ от продажи акций Сбербанка, будет перечислена в федеральный бюджет. Эти средства будут направлены на финансирование социально-значимых обязательств государства, - пояснил сенатор Сергей Лукин.

Ольга Вороновская