Автосалон «Парус Авто» поменяет авто по программе Trade In

Программа Trade-In* в последние годы набирает все большую популярность среди отечественных автомобилистов. Программа создана для тех, кто уже имеет автомобиль в собственности. Эта услуга позволяет сдать дилеру старый автомобиль и получить у него скидку при покупке новой машины. По наблюдениям специалистов автосалона «Парус Авто», сервисом чаще пользуются любители менять транспорт каждые пару-тройку лет, автовладельцы, которые выбрали для себя одну марку авто, а также те кто не желает тратить время на организацию продажи своей машины.

Как правило, владельцы, которые выбрали Trade-In*, приезжают в салон на своей старой машине, а покинуть могут уже на новой. За время пребывания в салоне автомобилист может разрешить и юридические нюансы, связанные с заменой транспортного средства. Все хлопоты автосалон «Парус Авто» возьмет на себя.

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Автомобилисту нужно просто приехать в салон на старой машине: здесь, на месте специалисты проведут диагностику и оценку авто. Если хозяина устраивают условия, то он сдает машину, подписав договор купли-продажи, а из стоимости нового автомобиля вычитается прайс старого.

Выбор автомобилей в салоне «Парус Авто» также широк — «мультибрендовый» формат позволил собрать на одной площадке большое число разных моделей нескольких производителей. Покупатель может сравнить и оценить автомобили различных марок, их опции, качество сборки. Конечно, перед окончательным выбором доступен тест-драйв выбранных авто. Если же вы не увидели желаемого авто на площадке салона, его привезут за несколько дней.

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Автолюбитель, который решит воспользоваться программой Trade-In* в салоне «Парус Авто», получит ряд преимуществ: всего за день он сможет заменить старый автомобиль на новый, сэкономит время на продажу и покупку, оформление необходимых документов. Действия сотрудников салона также прозрачны — если условия договора или стоимость не удовлетворяют, владелец машины имеет право отказаться от сделки.

Существует еще один аргумент в пользу программы Trade-In*. При отсутствии средств, но при большом желании обменять старую машину на новую, в автосалоне помогут оформить кредит с банками, которые работают по данной системе — вам не придется собирать необходимую сумму для доплаты (Кредит предоставляется банками "ПАО РОСБАНК", "АО АЛЬФА-БАНК").

Одновременно с покупкой непосредственно в салоне вы можете оформить страховку (Страховая компания «САО ВСК»). Процедура оформления страховки занимает минимум времени — покупателю не нужно посещать офис страховой компании.

Мы ценим ваше время и берём на себя все сложности, связанные с продажей автомобиля. Специалисты салона «Парус Авто» помогут заключить сделку по продаже автомобиля на выгодных для вас условиях.

Автосалон «Парус Авто» ждет вас по адресу:

Липецк, ул. Неделина, 2Г, телефон: +7 (4742) 56-30-84.

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* Trade-In – обмен старого на новое