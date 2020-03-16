В понедельник, 16 марта, в Воронеже закрылся один из двух супермаркетов сети «Карусель» - расположенный на левом берегу в торговом центре «Максимир» на Ленинском проспекте. За несколько дней до этого в магазине устроили распродажу, весь товар отпускали со скидкой в 50%. Воронежцы опустошили полки уже в субботу.

На фоне обвала рубля и угрозы очередного кризиса, горожане предположили, что магазин разорился. Однако в администрации сети этого не подтвердили.

Как выяснила «КП» в Воронеже, сейчас торговая сеть «Карусель» по всей стране часть своих супермаркетов переоборудует в «Перекресток». Обе сети принадлежат крупной компании Х5 Retail Group. Новый магазин «Перекресток» появится скоро и на освободившейся площади в «Максимире». Наших читателей успокоили, что без крупного супермаркета жители левобережья не останутся.

На месте "Карусели" в "Максимире" появится "Перекресток"Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Кстати, второй магазин сети «Карусель», расположенный на улице Космонавтов, продолжает работать в штатном режиме.

Тем временем, по городу ходят слухи и о скором закрытии другой крупной, но уже чисто воронежской торговой сети «Пятью пять». Причина – долг компании перед «Алексеевским молочно-консервным комбинатом» в размере 1,94 миллиона рублей. По словам управляющего директора сети Евгения Лаврухина, долг возник из-за ненадлежащего оказания складских услуг. Молочный комбинат пытается взыскать его через Арбитражный суд.

По другой версии, «Пятью пять» может также уйти под крыло Х5 Retail Group. Сейчас стороны ведут переговоры о заключении сделки.