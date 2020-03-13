В Воронеже гаишники организовали рейд против нарушителей парковки

Рейд состоялся в пятницу, 13 марта, в Центральном и Ленинском районах Воронежа. Чтобы наглядно продемонстрировать, как происходит борьба с нарушителями, позвали журналистов.

ПРИЕХАЛА В СТРАХОВУЮ, ЧТОБЫ ПОКАЗАТЬ МАШИНУ, А ЕЕ УВЕЗЛИ НА ЭВАКУАТОРЕ

Выбрали для этого, наверное, «лучшее» место – пересечение улиц Куколкина и Никитинской. На этом перпендикулярном к Кольцовской отрезке практически в любое время суток нереально найти свободную парковку. Двухполосная дорога забита теми, кто приехал на работу и за покупками в торговый центр, здесь же находятся страховая компания, магазины компьютерной техники, одежды, продают шторы и многое другое. Приехавшим позже приходится парковаться вторым рядом.

Водителю отечественного авто в этот раз не повезло.Фото: Татьяна МИСТЮКОВА

В их числе оказалась водитель LADA XRAY, которая оставила авто на проезжей части на ул. Куколкина. Ее «железного коня» погрузили на эвакуаторщик молниеносно – буквально за какие-то три-четыре минуты. Пропажу она обнаружила где-то через 15 минут:

- Понимаю, что не права. Но что мне было делать? Я приехала в страховую, чтобы предоставить машину на осмотр по страховому случаю. Я же не в ресторан пришла и не по магазинам. Найти здесь свободное место, чтобы припарковаться, просто нереально. Можно целый день простоять, и места до конца рабочего дня не освободятся. С этими парковками сделали все, чтобы нам было плохо, - пожаловалась она.

Женщине выписали штраф в 1,5 тысячи рублей. Помимо этого, ей придется заплатить за доставку машины на штрафстоянку и за время хранения на ней машины.

Порше не отвезли на штрафстоянку, потому что в нем был водитель.Фото: Татьяна МИСТЮКОВА

Следом «прилетел» штраф и водителю Porsche Cayenne, который встал под знак «Остановка запрещена». Мужчина принял этот удар судьбы спокойно.

Увезли и Киа, несмотря на значок "Инвалид".Фото: Татьяна МИСТЮКОВА

После этого эвакуаторщик увез еще одно авто с ул. Никитинской. На лобовом стекле транспортного средства лежал бумажный знак «Инвалид». Вероятно, водитель не обратил внимание, что на данном участке остановка запрещена, в том числе, и для данной категории автомобилистов.

- Ширина проезжей части здесь не очень большая, рядом располагается большой торговый центр, в котором есть платная парковка. Водители думают: зайду по делами на две-три минуты, решу и сразу уеду. А в это время его неправильно припаркованный автомобиль вызывает пробки. Поэтому такие машины мы убираем, - рассказал командир роты ДПС ОБ ДПС ГУ МВД России по городу Воронежу Александр Горожанкин.

КОГДА МОГУТ ЭВАКУИРОВАТЬ?

По его словам, цель рейда - не допустить нарушений правил парковки. Это касается постановки автомобиля под знак 3.27 «Остановка запрещена», парковки вторым рядом и помехи для выезжающих из дворов и других территорий, где неправильно припаркованный автомобиль затрудняет проезд спецслужб. Если водителя в этот момент нет в автомобиле, то транспортное средства подлежит эвакуации, после чего его увозят на специальную охраняемую стоянку. Если водитель объявляется в момент эвакуации, то на него составляется административный протокол. В среднем в сутки приходится эвакуировать 50-70 транспортных средств.

- Хотя в последнее время водители стали более ответственно относиться к тому, где оставляют свои машины. Это заметно даже по тому, что раньше приходилось отвозить на штрафстоянки до 150-170 автомобилей в сутки, - сказал Александр Горожанкин. - Улицы на предмет нарушений мы патрулируем либо сами, либо выезжаем по адресам, которые нам предоставляют жители на номер 112 либо в дежурную часть ГИБДД по номеру 269-60-72.

Инспектор ДПС составляет протокол об административном правонарушении, в соответствие с которым водителю грозит штраф от тысячи до 1,5 тысяч рублей (в зависимости от того, какое правило нарушил – припарковался под запрещающие знаки, на тротуаре, детской площадке, закрыл проезд и прочее). Начиная с 12 марта, управы Воронежа могут выписывать и штрафы за парковку на газоне. Они составляют от тысячи до трех тысяч рублей (на физлицо). Кроме того, такое транспортное средство тоже могут эвакуировать.

Увозить будут и машины, которые незаконно заняли места для инвалидов, а также транспортные средства, припаркованные по правилам, но в конкретный момент являющиеся помехой при проведении, например, городского мероприятия. Такие авто эвакуатор переместит в другое место. Водитель ничего в этом случае не обязан оплачивать, а узнать, где его "железный конь" может по тому же телефону 112.

ЦЕНА ЭВАКУАЦИИ

Кроме того, нужно будет заплатить за эвакуацию и пребывание автомобиля на штрафстоянках. Они находятся на ул. Острогожской, 144 д и Антонова-Овсеенко, 7. Напомним, за перемещение одного транспортного средства придется выложить 2356 рублей – это фиксированная сумма, утвержденная тарифным управлением области. Плюс к этому каждый час пребывания авто на штрафстоянке стоит 46 рублей.

- В среднем автомобиль забирают в течение одного-двух часов. Но перед этим нужно поехать в ОблГАИ на улицу Обручева, чтобы забрать разрешительные документы на машину, - пояснил Андрей Карпов, исполнительный директор компании «Перспектива», которая единственная в Воронеже эвакуирует неправильно припаркованные автомобили и хранит их на спецстоянках.

В его компании всего 10 эвакуаторщиков, но все сразу автомобили в город не выезжают. Их выпускают по мере необходимости – по требованию сотрудников ГИБДД, – в том числе, в ночное время, чтобы патрулировать въезды и выезды во дворы спальных районов.