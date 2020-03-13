2020-03-13T13:21:55+03:00
Экономика

ВТБ Лизинг стал лидером по продажам автомобилей LADA в лизинг в России

ВТБ Лизинг стал лидером по продажам автомобилей LADA в лизинг на российском рынке, увеличив объем реализации на 3% в 2019 г
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Компания является официальным партнером программы LADA Leasing и предлагает специальные условия для приобретения автомобилей российского производителя. Скидка может составить до 40 тыс. рублей.

Наибольшие скидки клиенты могут получить на автомобили LADA Vesta, XRAY, Largus универсал, Largus и Granta фургон. До 30 тысяч можно сэкономить, приобретая LADA Granta седан, универсал или хэтчбек. Кроме того, на автомобили 2019 года выпуска до 31 марта действует дополнительная скидка до 40 тыс. рублей, которая суммируется со специальными условиями программы LADA Leasing.

Автомобили LADA пользуются наибольшей популярностью у клиентов ВТБ Лизинг в массовом сегменте. По итогам 2019 года марка заняла первое место среди отечественных автомобильных брендов в портфеле компании. Совокупные продажи составили более 3,5 тысяч машин и более 20% от общего объема продаж легковых автомобилей. Самыми популярными в портфеле ВТБ Лизинг остаются модели семейства LADA Largus с долей 62% от общего количества продаж марки.

«Рынок лизинга развивается и предлагает клиентам все более интересные условия. Сейчас во многих случаях автомобиль выгоднее приобрести в лизинг, чем за собственные средства или с привлечением кредита. На сегодняшний день это максимально удобный и быстрый способ обновления автопарка, который позволяет сохранить оборотные средства. При этом можно выбрать оптимальный срок лизинга и авансового платежа, а также получить оперативное решение о финансировании с минимальным пакетом документов. Кроме того, наши клиенты могут включить в лизинговые платежи страхование и другие дополнительные услуги», - прокомментировал Вячеслав Михайлов, начальник управления развития бизнеса автолизинга ВТБ Лизинг. Банк ВТБ (ПАО).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
ВТБ и Yamaha запустили новую программу кредитования от 0,1%
ВТБ и российское представительство японской компании по производству мототехники Yamaha Motor CIS запустили программу кредитования, в рамках которой можно приобрести мотоциклы и квадроциклы Yamaha по ставке от 0,1% годовых
Новости 24
Адвокат экс-ректора технического университета: «Никогда не видел Сергея Колодяжного на «Форд-Мустанге»
В Воронеже сотрудница банка похитила со счета пенсионерки больше миллиона рублей
Пенсионерка из Воронежа испугалась кредита и отдала мошеннику 125 тысяч рублей
Центр Воронежа приводят в порядок после зимы
В Воронеже в «распиле» 901 миллиона рублей могли участвовать восемь компаний
Воронежские налоговики проведут дни открытых дверей
Воронежцев зовут на новую лекцию про хазар
В столице Черноземья пройдет седьмой строительный форум «Воронеж BUILD»
Воронежский суд защитил врача от негативных отзывов пациентов, наступив на свободу слова
В подвале дома в центре Воронежа нашли горы мусора и протекающую теплотрассу
Воронежцев зовут на шапочные бои и перетягивание палок
Под Воронежем 17-летняя девушка чуть не погибла под колесами грузовика
В Воронежской области нетрезвый водитель ВАЗа ехал по встречке
Воронежцам свои новые стихи прочитает Ах Астахова
Пройдет концерт памяти худрука "Воронежских девчат"
В Воронежской области под колесами «десятки» погиб пешеход
Экс-ректор воронежского опорного вуза за три дня прочитал все книги в СИЗО
В Воронеже отец и сын организовали нелегальный табачный бизнес
В Воронеже выступит комик Нурлан Сабуров
Что нарисовал Петр Мамонов в Воронеже 30 лет назад
К пикнику воронежцев в Шилово присоединилась краснокнижная гадюка