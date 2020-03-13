2020-03-13T12:17:38+03:00
Экономика

ВТБ и Yamaha запустили новую программу кредитования от 0,1%

ВТБ и российское представительство японской компании по производству мототехники Yamaha Motor CIS запустили программу кредитования, в рамках которой можно приобрести мотоциклы и квадроциклы Yamaha по ставке от 0,1% годовых
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Для оформления кредита заемщикам достаточно будет предъявить только два документа.

Размер ставки зависит от срока кредитования. Получить средства по минимальной ставке 0,1% можно на срок до 1 года. Сумма кредита может достигать 2 млн рублей. Возможный срок выплаты – от года до пяти лет. Первоначальный взнос в рамках программы – 20% от стоимости техники. Решение по заявке клиента принимается банком в течение дня.

«ВТБ запускает с Yamaha Motor совместный проект, благодаря которому наши клиенты смогут на самых выгодных условиях приобрести сезонную технику – квадроциклы и мотоциклы – по минимальной ставке от 0,1% годовых. Кроме этого, заемщики могут включить в сумму кредита аксессуары и экипировку, оформление полиса страхования не требуется. Мы уверены, с такой ставкой новая программа будет востребована у любителей мотоциклов и мотовездеходов и позволит им приобрести средства передвижения, которым нет равных на трассах, проселочных дорогах или бездорожье», – прокомментировал Владимир Высоцкий, начальник управления организации продаж автокредитов – вице-президент ВТБ.

ВТБ является одним из лидеров рынка автокредитования. По итогам 2019 года объем автокредитования ВТБ превысил 86 млрд рублей. Портфель банка в данном сегменте достиг 120 млрд рублей. Банк ВТБ (ПАО).

ИСТОЧНИК KP.RU

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ВТБ и Yamaha запустили новую программу кредитования от 0,1%
ВТБ и российское представительство японской компании по производству мототехники Yamaha Motor CIS запустили программу кредитования, в рамках которой можно приобрести мотоциклы и квадроциклы Yamaha по ставке от 0,1% годовых
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