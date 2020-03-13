2020-03-13T10:54:54+03:00
Общество

Доля LTE-смартфонов в сети Tele2 достигла 83%

Компания публикует рейтинг мобильных устройств за 2019 год
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По итогам отчетного периода смартфоны заняли 71% от общего числа устройств, при этом по России доля 4G-аппаратов среди смартфонов за год увеличилась на 13 п. п. В макрорегионе «Черноземье» доля смартфонов с поддержкой 4G в общей базе смартфонов выросла на 14 п. п. и составила 81%.

Tele2 продолжает развивать свою клиентскую базу через продажи смартфонов и фокусируется на устройствах с поддержкой 4G. По итогам 2019 года рекордный прирост количества LTE-устройств среди смартфонов – на 14 п. п. – зафиксирован в ряде регионов. Их доля в Центральной России составила 81% в сети оператора, на Волге показатель также увеличился до 81%, в Сибири – до 80%. В Черноземье доля устройств с поддержкой 4G среди общей базы смартфонов достигла 81%, продемонстрировав год к году рост на 14 п. п. Общая доля LTE-устройств в сети Tele2 среди смартфонов составила 83%.

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Доля смартфонов среди всех устройств (кнопочных телефонов, планшетов, роутеров и пр.) в сети Tele2 увеличилась до 71%. Лидером в России по этому показателю остается Московский регион, где проникновение таких устройств составляет 91%. При этом доля смартфонов среди телефонов в столице достигла 97%.

По итогам 2019 года самыми популярными стали устройства с диагональю экрана от 5,5 до 6 дюймов – их доля увеличилась на 7 п. п. год к году и составила 31% от всех смартфонов в сети Tele2. Второе место занимают аппараты с диагональю от 5 до 5,4 дюйма, их количество в 2019 году по сравнению 2018 годом снизилось на 9 п. п. до 28% в сети оператора. При этом особой популярностью аппараты с большим экраном пользуются в Москве. Их доля в регионе достигла 32%. Жители Черноземья также отдают предпочтение устройствам с большим экраном с диагональю от 5,5 до 6 дюймов, их доля достигла 30%.

В рейтинге операционных систем лидерство удерживает Android – ее доля составила 88%. Второе место занимает iOS (11%). Она наиболее востребована пользователями в Московском регионе, где на iOS приходится 18% от всех операционных систем. Абоненты Tele2 из Черноземья традиционно предпочитают платформу Android – ее доля в макрорегионе составила 90%.

В целом по России в сети Tele2 доля смартфонов, поддерживающих несколько активных SIM-карт, составила 79%. Наибольшее проникновение таких устройств зафиксировано в Сибири – 82%. В Черноземье гаджетами, поддерживающими несколько SIM-карт, пользуются 81% абонентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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