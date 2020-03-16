В Воронежском заповеднике появится памятник Василию Пескову

В этот день в Воронежском заповеднике прошли Седьмые Песковские чтения. В них приняли участие ученики Тресвятской СОШ, которая носит имя Василия Михайловича. Ребята прочитали отрывки из его воспоминаний о голодном послевоенном детстве. Затем депутат Госдумы Аркадий Пономарев рассказал, что в августе в заповеднике появится памятник писателю. Также участники чтений смогли увидеть табель успеваемости будущего корреспондента "Комсомольской правды". В ведомости по физике напротив фамилии Песков одни пятерки, а вот по иностранному выше "троечки" учитель ему не ставила.

Организаторы чтений рассказали о родителях Василия Михайловича. Его отец старался заложить в сыне любовь к Родине, людям. Он его учил доброте, честности, бескорыстности, совестливом отношении ко всему, что делает. Все эти простые и одновременно сложные вещи отец демонстрировал на своем примере - всегда помогал соседям по хозяйству и принципиально не брал за это ни копейки.

Именно Михаил Песков научил своего сына Василия бережно относиться к лесу и реке Усманке. О ней впоследствии он будет много писать в своих очерках и книгах. Ведущий научный сотрудник Института экологии внутренних вод РАН Александр Прокин подчеркнул, что такое отношение у Василия Михайловича к своей малой родине выработалось неспроста - в этих лесах сохранилось уникальное разнообразие животного и растительного мира - встречаются выхухоли, бобры, можно найти даже клюкву. А в Усманке водятся более 60 видов уникальных беспозвоночных, которые фильтруют всю воду в речке. В своё время именно Василий Михайлович отстоял этот и другие заповедники, которые хотели сделать национальными парками.

А директор Института Александр Крылов подчеркнул, что благодаря творчеству Пескова в России обратили внимание на судьбу малых рек. Фильм-воспоминание о Василии Михайловиче подготовили и журналисты "Комсомолки". Для них он был и остается человеком, открывшим окно в природу, Учителем, примером, как нужно любить свою Родину.

В "КП" Песков проработал почти 60 лет. Практически до последних дней он писал в газету очерки и не мыслил своей жизни вне профессии. Его внук Дмитрий Песков сказал, что работа в некотором роде продлила ему жизнь. Но фактически Василий Михайлович был и считал себя не только журналистом, но и биологом. И хотя он не получил никакого высшего образования, острый ум, внимательное отношение к деталям и любовь ко всему живому позволяла писателю разговаривать наравне с ведущими учеными и академиками. Об этом рассказал друг Василия Михайловича французский переводчик, писатель Ив Готье. Он перевел на французский знаменитый "Таежный тупик" Пескова. Так Франция, а затем и другие страны узнали об отшельнице Агафье Лыковой. Ив Готье признался, что ему очень не хватает Василия Михайловича. Все это он рассказал в видео послании, которое отправил накануне чтений. Из-за коронавируса приехать в Россию переводчик, к сожалению, не смог.

- В Париже у Василия Михайловича состоялась презентация его книги на французском. Был колоссальный успех. Потом мы с ним безуспешно искали в магазинах лягушачьи лапки. Моя мама приготовила ему артишоки, которые он давно хотел попробовать. Они ему жутко не понравились. В итоге успех "Таежного тупика" оказался ему хорошим материальным подспорьем. И поскольку банкам Василий Михайлович не доверял, то свой гонорар за книгу он зашил в подкладке пиджака. Так и поехал из Парижа в Москву, - рассказал Ив Готье.