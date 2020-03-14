2020-03-14T16:03:15+03:00
Общество

Глава Воронежа по сей день ощущает себя «коммунальщиком»

Вадим Кстенин поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником
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Вадим Кстенин: Когда я начинал работать в коммунальном хозяйстве, у моей супруги на глазах стояли слезы, и это были не слезы радости.

13 марта – накануне Дня работника бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства, который отмечается в России в третье воскресенье марта (в этом году – 15 марта), в Городском дворце культуры прошло торжественное мероприятие, посвященное этому празднику.

В начале встречи к собравшимся – сотрудникам ресурсоснабжающих предприятий, управляющих организаций, аварийных служб и служб благоустройства города и области – с приветствием обратился мэр Воронежа Вадим Кстенин.

– Тот, кто однажды попал работать в коммунальное хозяйство, всегда душой и сердцем остаётся с людьми этой профессии. Со мной произошло точно так же, я до сих пор ощущаю себя коммунальщиком и рад, что сегодня выпала возможность поздравить вас. Чуть больше десяти лет назад мне посчастливилось попасть в коммунальное хозяйство. В этот самый момент на глазах у моей супруги стояли слёзы, и отнюдь не слезы радости, поверьте. Но, как говорится, стерпится-слюбится. Теперь и она очень уважает нашу профессию, – сказал мэр.

Глава города напомнил, что «коммуналка» в то время переживала очень трудные времена: пробелы в законодательстве, сложности с тарифным регулированием, растущие долги, которые приводили к частым банкротствам предприятий коммунальной сферы и жилищных организаций. О модернизации, перевооружении сетей и мощностей, капитальных вложениях не могло быть и речь, только «латание дыр».

– Сегодня в будущее коммунальной сферы можно смотреть с оптимизмом. Впервые за десятилетия начало развиваться водопроводное и канализационное хозяйство. Сегодня мы уже 2,6 млрд. рублей вложили в сети и мощности водоснабжения и водоотведения, еще 4 млрд. будут вложены в ближайшей перспективе. Также мы получили отличную концессию нашего теплового хозяйства, куда тоже идут огромные частные инвестиции. Такого не было никогда – инвестиционная программа утверждена почти на 4 млрд. рублей. Поверьте, назад ходу не будет, мы будем идти только вперёд. Наращивать объемы инвестиций, ремонтировать сети, строить новые объекты, – заявил Вадим Кстенин.

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Мэр напомнил, что коммунальных проблем у города остается много, одной из самых острых является состояние Левобережных очистных сооружений. И каждую проблему, которая мешает жить людям, предстоит решить.

– Вы – опытные специалисты, я очень уважаю людей нашей профессии и знаю, как приходится работать: когда десять начальников сверху и два работника внизу в траншее. И те люди, которые «внизу», отлично знают своё дело, они всегда спасут этот мир, независимо от того, сколько начальников наверху, – выразил уверенность глава Воронежа.

В заключение Вадим Кстенин поздравил работников коммунальной сферы и их родных, пожелав здоровья и терпения.

– Вы работаете так же, как работает полиция, армия, как службы спасения – в экстренных ситуациях в круглосуточном режиме, и ваши близкие не знают, когда вы сможете вернуться домой. Хотелось бы, чтобы в ваших семьях так же любили и уважали нашу профессию, как ее любят и уважают в моей семье! – подытожил мэр и вручил работникам отрасли благодарности министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и знаки отличия «Почетный наставник Воронежской области».

Собравшихся также поздравили представители регионального правительства, областной и городской Дум, вручив грамоты и благодарности. Свои музыкальные подарки участникам мероприятия преподнесли творческие коллективы. Среди них, ансамбль танца «Радуга», ансамбль скрипачей «А-соль» и другие исполнители.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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