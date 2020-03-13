Воронеж попал на четвертое место в стране по доступности раздельного сбора мусора

Экологическая общественная организация Greenpeace опубликовала рейтинг доступности раздельного сбора мусора. В его основу экологи взяли данные за прошлый год, которые им предоставили власти 165 городов с населением от 100 тысяч человек.

СРАВНИЛИ ЧИСЛО ЖИТЕЛЕЙ И КОЛИЧЕСТВО КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЛОЩАДОК С СОРТИРОВКОЙ

Общественники запросили следующую информацию, сколько в городе в целом придомовых контейнерных площадок, и отдельно попросили указать количество мест, оборудованных баками для раздельного сбора ТКО. Соотношение числа жителей и стационарных мест для сбора вторсырья и стало основой рейтинга. При этом в расчет брались контейнеры для сбора хотя бы одного вида вторсырья.

На основании этой информации Greenpeace составила рейтинг городов России, в которых удобно собирать отходы раздельно. На первом месте идет Москва, за ней следуют Казань, Пермь и четвертый - Воронеж. Так, в столице Родины 95% площадок оборудованы двухконтейнерной системой раздельного сбора отходов, в Казани – 76%, Перми -65%. В Воронеже этот показатель составил 39%.

Если подвести итог всему исследованию, то можно сказать, что в России к раздельному сбору мусора имеет доступ каждый третий житель крупного города. Это больше 27 миллионов человек (18% от всего населения страны, которое составляет почти 147 миллионов человек).

КАК СНИЗИТЬ ПЛАТУ ЗА ВЫВОЗ ОТСОРТИРОВАННЫХ ОТХОДОВ

В текущем году Воронежская область постарается этот показатель улучшить, так как только с 2020-го у нас фактически стартует программа по раздельному сбору мусора. На реализацию ее первого этапа в региональном бюджете предусмотрены 500 миллионов рублей. По словам губернатора Александра Гусева, на эти средства в 15 самых крупных городах области введут раздельный сбор ТКО: определят и оборудуют под него площадки, поставят мусорные контейнеры. Каждый контейнер промаркируют в зависимости от того, какую фракцию в него будут складывать. Фракций всего три: пластик, «сухие» и «мокрые» отходы. С пластиком все понятно. К «сухой» фракции относят картон, бумагу, стекло, резину. К «мокрой» - средства гигиены, остатки пищи, отходы, имеющие в своем составе органические вещества.

Александр Гусев выделил в программе экологическую и экономическую составляющие. Те же картон, стекло, пластик прекрасно подходят для вторичной переработки, что позволит сберечь природные ресурсы. А выгоду могут получить коммерсанты, которые занимаются переработкой уже отсортированного мусора. По мнению губернатора, при таком раскладе именно на бизнес, а не на население, ляжет финансовая нагрузка на вывоз отсортированных отходов. То есть жителям крупных городов сортировка ТКО может стать выгодной.

Фото из архива «КП», автор Булатов Алексей