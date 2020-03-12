Выходные в Воронеже: Робоарт, народное кино и 90-летие Пескова

ПЕСКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

В этом году наш земляк, журналист, публицист и фотограф Василий Песков отметил бы 90-летие. 14 марта в Воронежском биосферном заповеднике, носящем его имя, пройдут седьмые Песковские чтения. Их тема – воспоминания Василия Михайловича.

На встречу соберутся друзья, коллеги, ученики и поклонники Пескова. Принять участие в чтениях может любой желающий. В программе - презентация выставки «Река жизни». Путешествием по реке жизни Василий Михайлович называл воспоминания.

В музее журналиста в визит-центре гостям представят три интерактивные выставки «Творческий плацдарм», «Речка моего детства», «Бессмертный полк Василия Пескова» (о Великой Отечественной войне).

Перед собравшимися выступят депутат Госдумы Аркадий Пономарев, заместитель главного редактора «Комсомольской правды» Евгений Сазонов, писатель из Франции Ив Готье и представители Алтайского заповедника. Про многолетней традиции в Воронеж приедут родственники Василия Михайловича.

Песковские чтения пройдут с 11 до 16 часов 14 марта на территории Центральной усадьбы и визит-центра Воронежского заповедника.

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ТРУБАЧ И ПИАНИСТ СЫГРАЮТ БЕТХОВЕНА И ШОСТАКОВИЧА

14 марта в Воронеже выступят известные музыканты Владислав Лаврик и Яков Кацнельсон.

Трубач Владислав Лаврик - лауреат нескольких международных конкурсов. С 2001 года играет в Российском национальном оркестре, с 2009 года музыкант совмещает сольную карьеру и работу в оркестре с дирижерской деятельностью.

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Яков Кацнельсон учился у Элисо Вирсаладзе. Является лауреатом и дипломантом международных конкурсов - имени Баха в Лейпциге (1996), имени Бельгийской королевы Елизаветы в Брюсселе (1999), Анды в Цюрихе (2000), II Международного конкурса пианистов в Тбилиси (2001), Первого международного конкурса пианистов имени Рихтера в Москве (2005). Принимал участие в международных музыкальных фестивалях: «Пятое клавирное лето» в Фирзене (Германия), Бернара Казадезюса в Каннах (Франция), Памяти Олега Когана в Кройте (Германия, 1995 и 2005), Святослава Рихтера в Тарусе (2002, 2005), фестивале камерной музыки в Утрехте (2008). Постоянный участник фестиваля «Возвращение» в Москве и фестиваля на острове Хииюмаа (Эстония). Пианист регулярно исполняет камерную музыку и сотрудничал с такими артистами, как Борис Бровцын, Максим Рысанов, Миша Майский, Юлиан Рахлин.

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В программе концерта прозвучат Симфония №4 Бетховена, Симфониетта Шостаковича, Концерт № 1 для фотрепиано с оркестром Шостаковича.

Музыканты выступят в ВКЗ 14 марта в 19.00 (6+).

РОБОАРТ

14-15 марта в Воронеже пройдет шестой Робоарт. В этом году на фестивале научно-технического творчества ожидается 20 видов соревнований роботов, 14 направлений выставок, 9 конкурсов проектов и 2 олимпиады. А также увлекательные мастер-классы для детей и взрослых, шоу научных экспериментов и занимательные интерактивные площадки, настоящая битва роботов на специальных мечах-контроллерах.

- Мы никак не ограничиваем участников: на фестивале нет предварительных этапов отбора, все дети выступают на равных условиях. Талантливым ребятам фестиваль Робоарт дает возможность познакомиться с единомышленниками, обменяться опытом и творческими идеями. Да-да, именно творческими – конструирование подразумевает процесс не только технически сложный, но и весьма креативный. Когда ребенок понимает, что его многодневный (а иногда и многолетний) труд оценили, похвалили и наградили – велика вероятность, что интерес перерастет во что-то большее, - считает директор Экспериментальной технической школы Алексей Федотов.

Воронежцам покажут:

- «космических» и промышленных роботов

- роботов, обеспечивающих безопасность и выполняющих работы по дому

- роботов, помогающих пациенту или врачу и позволяющих человеку с ограниченными возможностями решать бытовые проблемы

- живые картины, кинетические скульптуры и инсталляции, сенсорные музыкальные инструменты, самостоятельно изготовленные летательные аппараты.

В первый день мероприятия Робоарта (выставка роботов, моделей и конструкций, олимпиада по 3D-моделированию) пройдут во Дворце творчества детей и молодежи (пл.Детей, 1). Во второй день Робоарт развернется в главном корпусе Воронежского госуниверситета (Университетская пл., 1). Вход свободный.

МУЗЕЙ В КИНО: «Бернини»

14 марта в 15.00 в кинотеатре "Спартак" покажут фильм о творце. Ни один другой скульптор не определил облик Рима так, как это сделал Джованни Лоренцо Бернини. Бернини стал создателем стиля барокко в скульптуре и прославился неуёмной творческой энергией и перипетиями бурной личной биографии. А лучшая в мире коллекция его скульптуры находится в собрании галереи Боргезе в Риме. «Аполлон и Дафна», «Похищение Прозерпины», «Давид» и другие шедевры Бернини из собрания Боргезе, настоящий «театр в камне», легли в основу документального фильма «Бернини».

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ТЕАТР В КИНО: «Ложь во спасение»

14 марта в 18.00 в кинотеатре "Спартак" пройдет трансляция из театра "Ленком". В основу спектакля Глеба Панфилова ''Ложь во спасение'' положена пьеса «Деревья умирают стоя» Алехандро Касоны. Для зрителей история начинается в офисе странной компании, куда приходит некий господин и просит директора помочь ему в необычном деле. 20 лет назад он выгнал из дома внука-подростка, поймав его за попыткой воровства, и с тех пор его жена гаснет. Сеньор, переживая за жену, стал писать ей письма от лица внука, сделав его успешным архитектором, путешественником и, наконец, мужем. Но теперь надо организовать встречу бабушки и внука в жизни. Так в доме появляются мнимый внук и его «жена». И кажется, что бабушка счастлива... Магия Инны Чуриковой, которая исполняет роль бабушки, захватывает с первой сцены. Ее бабушка мудра и лукава. В ней есть и юношеское озорство, и женское очарование, и рассудительность зрелого человека. В ней уживаются и неукротимая гордыня, и детская беззащитность. И, конечно же, в ней заключена великая сила, которая, с одной стороны, помогает ей выжить, а с другой, толкает на отчаянные ошибки.

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ЮВЕНИЛЬНОЕ МОРЕ

15 марта воспитанники студии "Театральная, 17" при ВКЗ покажут спектакль «Ювенильное море», поставленный художественным руководителем студии Александром Новиковым по произведению Андрея Платонова.

Это постановка о строителях коммунизма, в которой переплелись мечты и утопии о великом будущем, и скотская механическая реальность, убивающий, перемалывающий личность мясокомбинат. В спектакле выстроены емкие и точные образы бесцветной покорной толпы и психоделическая пластика, отражающая безысходную, лишенную смысла жизнь эпохи социализма. Человек становится безвольным механизмом. Толпа идет за тем, кто многообещающе взывает с трибуны. В цене только дисциплина, а не фантазия и ум.

Все эти моменты доведены в спектакле до такого абсурда, что сложно поверить в их возможную реальность. Лишь главные герои - Николай и Надежда, не потерявшие желания понимать окружающую действительность и преобразовывать мир. И пусть эти персонажи лишь мечтатели, которые верят, что светлое будущее возможно под знаменем коммунизма. Они действительно вызывают сочувствие и переживание зрителей. Даже несмотря на то, что теперь мы осознаем, какой ошибкой была идея коммунистической утопии, на долгое время захватившая умы граждан нашей страны.

Постановку покажут в ВКЗ 15 марта в 13.00 (12+).

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ТЕАТР В КИНО «Globe: Венецианский купец»

15 марта в 18.00 в кинотеатре "Спартак" пройдет трансляция из шекспировского театра "Глобус" из Лондона. Покажут спектакль "Венецианский купец". Одна из самых напряжённых пьес Шекспира полна вполне актуальных конфликтов: ксенофобия и толерантность, религиозные скрепы и современное общество, формализм закона и милосердие... Да и действие разворачивается в очень знакомой атмосфере общества потребления: в богатейшей ренессансной Венеции, где процветает торговля и крутятся большие деньги... В этой постановке о схватке любви и алчности британский актёр Джонатан Прайс (знакомый зрителям по «Игре престолов» и «Пиратам Карибского моря») предлагает свою интерпретацию главного героя. Вкупе с выдающейся актёрской работой сюжет Шекспира о предрассудках и губительной корысти превращает этот спектакль в незабываемое зрелище.

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НАРОДНОЕ КИНО

С 12 марта воронежские зрители смогут посмотреть в кинотеатрах фильм «Счастье в конверте». Он посвящен 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Фильм снят как альманах, в который входят три новеллы: «Время последних романтиков», «Куда уходят поезда» и «Подарок Деда Мороза». Это притча о любви и предательстве, о дружбе и одиночестве, о добре и взаимовыручке, о российской ментальности. О войне рассказывается через события сегодняшних дней, через ту память, которая незримо присутствует в каждой российской семье и волнует людей разных поколений, определяя содержание и смысл их поступков.

В трех связанных между собой современных историях создатели картины рассказывают о судьбах простых людей разных поколений, нравственных и семейных ценностях, о том, как важно сохранить достоинство при любой жизненной ситуации. Каждая из историй начинается или заканчивается письмом, за которым стоят поступки героев и понимание, из чего складывается простое человеческое счастье.

«Время последних романтиков»

Андрей Семёнович и Фёдор Иванович – фронтовые товарищи, много лет живущие по соседству на живописном Черноморском побережье. Андрей Семёнович дни напролёт проводит за гончарным кругом, желая построить музей для школы, а Фёдор Иванович страстно мечтает путешествовать по миру. Привычный, размеренный уклад жизни старых друзей нарушает невероятное событие - Фёдор Иванович получает известие о том, что выиграл в конкурсе и наградой победителю является… кругосветное путешествие! Несколько месяцев Андрей Семёнович получает восторженные письма и открытки от Фёдора Ивановича из разных уголков мира, и радуется. Но однажды, очередное письмо от закадычного друга, переворачивает жизнь Андрея Семёновича…

«Куда уходят поезда»

Санкт-Петербург, 90-е годы. Марина много лет контролирует расписание и отправляет поезда на железнодорожном вокзале. Однажды, среди повседневного хаоса – маршрутов, вагонов и накладных – Марина замечает на перроне странную пожилую женщину с билетом в руках. Встреча с необычной пассажиркой круто меняет жизнь Марины, давая шанс исправить давнюю ошибку и получить искупление…

«Подарок Деда Мороза»

В маленькой Сибирской деревне живёт дед Василий со своим внуком – первоклассником Севой. В канун Нового года малыш пишет письмо Деду Морозу с просьбой выполнить самое заветное его желание. Заботливый дед перехватывает письмо на почте, но, прочитав его, понимает, что не в силах осуществить мечту мальчика. И всё же, горячая любовь деда способна сотворить для внука настоящее Новогоднее чудо, и сделать ребёнка самым счастливым человеком на свете…

Фильм уже увидели жители 32 регионов России в рамках закрытых показов премьерного автобусного тура «Счастье в конверте». После премьеры кинозрители писали письма своим близким и родным с пожеланием добра и счастья, отправку их съемочная группа брала на себя.

- Сегодня вокруг нас очень много злобы и негатива. Мне хотелось этим фильмом сделать мир немножко добрее, светлее, радостнее и волшебнее. Наша картина призывает зрителей ощутить момент «здесь и сейчас» и наконец-то честно поговорить с самим собой, - говорит режиссер Светлана Суханова, известная кинозрителям как актриса по фильмам «Полицейский с Рублевки», «Беловодье. Тайна затерянной страны». Истории были сняты разными операторскими группами в различных регионах России. Зрители увидят и цветущую маковые поля Крыма, и заснеженную тайгу в Карелии, и золотую осень в Санкт Петербурге.

Принципиальное решение не приглашать для съемок звезд первой величины, чтобы усилить эффект реалистичности, не позволило сыграть в фильме другу съемочной группы Александру Петрову, хотя одна из ролей изначально была написана именно для него.

В картине сыграли Татьяна Самарина, Анна Захарова, Евгения Глотова, Залим Мирзоев, Виктор Куклин, Эра Зиганшина, Юлия Рудина, Варвара Гусинская, Ефим Каменецкий, Федор Лещев, Евгений Капитонов, Любовь Макеева и другие.

«Счастье в конверте» можно посмотреть в кинотеатрах «Юность», «Левый Берег», «Стар и млад» в Граде, в «Синема парк» в Галерее Чижова и в «Арене».

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ВЫСТАВКА ПРО ЖЕНЩИН

На третьем этаже Воронежского художественного музея имени Крамского открылась выставка «…И прелести твоей секрет разгадке жизни равносилен», посвящённая представительницам прекрасного пола и Женскому дню. Музейщики решили показать образы женщин в различные исторические эпохи, намекая, что именно красота постараться утвердить тезис о том, что красота спасёт мир.

- Стихи Бориса Пастернака «Любить иных тяжелый крест…» объединили около 40 живописных и графических произведений из наших фондов, - сообщили в музее имени Крамского. - Строки из его произведения «И прелести твоей секрет разгадке жизни равносилен», – были выбраны лейтмотивом выставки, поскольку в них отражена сакральная мысль, которая, с одной стороны, дает надежду разгадать суть женского мира, а с другой – утверждает, что к этой тайне невозможно приблизиться.

Взглянуть на сущность женщины сквозь призму искусства позволят живописные и графические произведения в жанре портрет второй половины XVIII века – 90-х годов XX века. Выставка представляет графические портреты, созданные Явленским, Бучкури, Пастернаком, а также живописные произведения Васнецова, Вакидина, Прагера, Хорошилова, Внодченко, Ронкина и других авторов.

ВЫСТАВКА СТАРИННЫХ ОТКРЫТОК

В отделе редких и ценных книг Никитинской библиотеки можно бесплатно посмотреть открытки издательства Гранберг. На выставке представлены дореволюционные открытки, подаренные библиотеке московским коллекционером Приходько.

- Издательство Гранберг в Стокгольме существовало с 1900 по 1910 год. Оно выпускало около 8 000 открыток и видовых альбомов для России и Швеции. На открытках в основном изображались репродукции картин художников-передвижников, а также пейзажи российских городов. Иногда печать выполнялась по заказам русских издателей, - отметили в библиотеке.

Посетители выставки увидят открытки с античными сюжетами с репродукций полотен яркого представителя стиля «модерн», живописца исторического и фантастического жанров Вильгельма Котарбинского, а также открытки с изображениями картин мастера жанровой, исторической и портретной живописи, уроженца Острогожска Ивана Крамского.

- Одним из экспонатов является карточка с работой «Неутешное горе», которая была написана под впечатлением от постигшей художника личной трагедии - смерти его младшего сына Марка. На картине изображена скорбящая женщина в траурном черном платье. В ее чертах угадывается сходство с женой художника Софьей Николаевной, - рассказали организаторы.

На почтовых карточках можно увидеть работы известных художников Ильи Репина, Валентина Серова, Владимира Маковского и других.

Выставку «Открытки издательства Гранберг в редком фонде Никитинской библиотеки» можно посмотреть до 8 апреля на пл. Ленина, 2, к. 202 (2 этаж).