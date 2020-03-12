В Воронеже частные детские садики получат поддержку муниципалитета

Об этом заявил глава Воронежа Вадим Кстенин в ходе визита в два детских сада. Первый детсад под номером восемь на ул. 9 января, 68/4 открылся месяц назад. Второй – на 300 мест в Шилово – только строится. Его введут в эксплуатацию в следующем году.

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НОВЫЙ САДИК НА УЛИЦЕ 9 ЯНВАРЯ

Детсад №8 рассчитан на 100 мест. Дошкольное учреждение было построено по муниципальной программе «Развитие образования» в рамках нацпроекта «Демография». Впоследствии город выкупил садик у застройщика – компании ДСК.

Объект полностью соответствует критериям, которые государство предъявляет к дошкольным образовательным учреждениям. В просторных помещениях располагаются музыкальный и спортивный залы, логопедический, психологический кабинеты, два кабинета художественно-эстетической направленности. Все комнаты оснащены необходимым игровым и интерактивным оборудованием. Однако градоначальник обратил внимание, что колонны в игровом зале могут травмировать карапузов:

- Ребенок, увлеченный игрой, побежит и может удариться. Нужно исключить вероятность травмы, – обратил внимание глава города.

Детсад №8 является встроенным – он находится на первых этажах жилого дома. Такое размещение, по словам Вадима Кстенина, для города и его жителей очень удобно:

– Потребность в детских садах в динамично развивающихся микрорайонах огромная, а у нас не всегда есть возможность на конкретной территории разместить отдельно стоящее учреждение. Поэтому такую практику мы будем продолжать.

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Так, в отношении развития дошкольного образования город будет применять так называемое муниципально-частное партнерство. Речь идет о поддержке частных садиков.

- Мы в ближайшее время примем ряд нормативно-правовых актов, которые регламентируют помощь муниципалитета таким организациям. На их субсидирование планируем тратить не меньше, чем на содержание детских садиков. Это будет серьезным стимулом для развития негосударственных дошкольных образовательных учреждений, - пояснил Вадим Кстенин.

Кроме того, он напомнил, что в минувшем году в Воронеже построили девять садиков, в том числе тот, который он посетил на ул. 9 Января. Все учреждения получили лицензии. В них полностью набран персонал, заключены контракты на питание.

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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ МИКРОРАЙОН

Садик в Шилово также строит ДСК. Генеральный директор компании Андрей Соболев сообщил, что до конца года все работы на объекте, кроме благоустройства прилегающей территории, должны завершиться.

Мэр посмотрел, как идет стройка, и заявил, что набранные темпы позволят открыть садик раньше запланированного по контракту срока:

- Здесь это уже второй детский сад. Он будет оборудован по самым современным требованиям. Также строится садик на улице Артамонова. Оба объекта мы введем в эксплуатацию 2021 году. Помимо этого возводим ещё восемь пристроек к действующим детским садикам. Одновременно с этим мы приступили к работе еще над рядом социальных объектов. Это, в том числе, большие школы, такие, как в районе «Процессора». Сейчас завершаем проектирование этой школы.

Кроме того, Андрей Соболев сказал мэру, что микрорайон Шилово в последние годы стал очень востребован: если раньше люди шли сюда неохотно, то в последнее время жилье пользуется спросом за счет активного строительства сопутствующей социальной инфраструктуры – новые поликлиника, школа, а в перспективе здесь может появиться и спорткомплекс с бассейном. Притоку жителей будет способствовать и расположенная неподалеку Особая экономическая зона, от которой ждут не только налогов, но и новых рабочих мест.

– Надо уже сегодня заниматься проектированием, чтобы своевременно начинать здесь строить объекты социальной сферы. Все вопросы необходимо проработать заблаговременно с профильными структурами правительства области, – поручил Вадим Кстенин вице-мэру по градостроительству Владимиру Левцеву.