2020-03-12T15:25:26+03:00
Общество

Tele2 выяснила, какие подарки предпочитают воронежцы на гендерные праздники

Компания подводит итоги проекта «Правильные подарки», посвященного гендерным праздникам
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В рамках проекта воронежцы получили рекомендации и идеи сюрпризов от популярных региональных блогеров и лидеров мнений, смогли выиграть полезные презенты в интерактивной игре, а также поучаствовали в опросе оператора и рассказали о своих предпочтениях.

В преддверии Дня защитника Отечества и Международного женского дня Tele2 запустила проект «Правильные подарки», призванный сократить время на поиск подарков и помочь воронежцам поздравить близких. В ходе проекта известные в городе блогеры и лидеры мнений поделились своими историями о том, какие подарки к гендерным праздникам были лучшими в их жизни, какие сюрпризы оказались провальными и что бы им хотелось получить в этом году.

Также накануне праздников Tele2 провела опросы среди читателей РИА «Воронеж», чтобы узнать, каким презентам отдают предпочтение горожане. Первыми опрос прошли мужчины. Результаты голосования показали, что большинство представителей сильного пола будут рады любому подарку, и главное для них – внимание. Этот вариант был выбран наибольшим числом респондентов. На втором месте оказалась категория «Развлечения и путешествия», а за ней последовал вариант «Инструменты и материалы для хобби». Наименее желаемыми презентами к 23 февраля стали одежда, еда и алкоголь, техника и подарки для ухода за собой.

Во втором опросе приняла участие женская половина аудитории интернет-издания. В рейтинге подарков к 8 Марта верхнюю строку также занял вариант «Буду рада любому подарку, главное – внимание». С небольшим отрывом за ним последовала категория «Развлечения и путешествия», а третье место поделили варианты «Гаджеты» и «Подарки для хобби». Наименьшее количество голосов было отдано категориям «Еда и алкоголь», «Драгоценности и украшения», «Одежда и аксессуары» и «Интеллектуальные подарки».

Tele2 в борьбе с ненужными подарками не только предложила взять на вооружение интересные идеи, но и 20 февраля запустила интерактивную игру «Ловите полезные подарки», в которой абоненты могут выиграть призы и специальные предложения. Принять участие в игре можно до 16 марта. Для получения выигрыша достаточно обратиться в любой салон связи Tele2.

Кроме того, воронежцы, которые в качестве подарков предпочитают гаджеты, всегда могут приобрести в салонах связи оператора популярные модели смартфонов и дополнить покупку аксессуарами, совместимыми устройствами или оптимальным тарифом. Tele2 подготовила для клиентов выгодное предложение: при покупке по акции «Комбо в салонах связи Tele2» можно получить скидку 50% на второй смартфон в чеке. Акция началась в период праздников и будет действовать до конца 2020 года.

Подробности об акции, сроках, времени и месте проведения на сайте

ИСТОЧНИК KP.RU

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